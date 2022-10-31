Норвегия переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности

«Это самое серьезное осложнение ситуации за последние несколько десятилетий», – объяснил премьер-министр Норвегии Йонас Стёре, уточнив, что хотя никаких конкретных свидетельств наличия угрозы со стороны России нет, однако нарастающее напряжение делает страну более уязвимой к различного рода угрозам, разведоперациям и попыткам влияния.

Формально новый уровень готовности вступит в силу с 1 ноября, спустя всего несколько недель после инцидента на газопроводе «Северный поток», послужившего причиной отправки вооруженных сил страны на охрану норвежских нефтяных платформ.

Кроме того, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны, командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку в данный момент Осло «предпочитает держать их в Норвегии».