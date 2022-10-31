12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов получил травму в результате падения и находится в искусственной коме, сообщают российские СМИ.
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в состоянии искусственной комы
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в состоянии искусственной комы
Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского, его ввели в кому, рассказала Mash дочь шахматиста Софья.
Согласно изданию, Карпов получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и сломал шейку левой бедренной кости. Также у него случилось субарахноидальное кровоизлияние.
PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис подтвердил РБК, что на Карпова не нападали, у него бытовая травма. Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» писали ранее, что Карпов напился и упал у входа в Госдуму.
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