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Дома стоят пустыми, пока не сгорят

Уве Гнадентайх
, журналист
Дома стоят пустыми, пока не сгорят
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Фото: Mihkel Maripuu

Муниципальная полиция Таллинна во время недавнего рейда признала, что пока на участке есть заброшенный дом, он будет создавать проблемы.

Некоторые дома с забитыми окнами и дверями уже лет двадцать являются частью городского пейзажа. «Заброшенные дома преподносят разные проблемы, например, в них заселяются бездомные или играют дети. А когда начнется процесс строительства, сразу же поступают жалобы на пыль, шум и грязь, попадающие со строительной площадки», – сказал старший инспектор МуПо Айвар Ауг.

Он добавил, что в целом владельцы пустующих зданий проявляют все большее понимание и готовность к сотрудничеству, быстро реагируют на просьбы запереть здания. Однако только в Пыыхья-Тааллинне насчитывается полсотни домов-призраков, которые МуПо регулярно проверяет.

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