Дома стоят пустыми, пока не сгорят

Некоторые дома с забитыми окнами и дверями уже лет двадцать являются частью городского пейзажа. «Заброшенные дома преподносят разные проблемы, например, в них заселяются бездомные или играют дети. А когда начнется процесс строительства, сразу же поступают жалобы на пыль, шум и грязь, попадающие со строительной площадки», – сказал старший инспектор МуПо Айвар Ауг.