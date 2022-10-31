Сегодня в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Эрика и Ристику в Копли столкнулись трамвай и автомобиль Honda.
ФОТО ⟩ В Копли столкнулись трамвай и легковой автомобиль
В Копли столкнулись трамвай и легковой автомобиль
Politsei- ja piirivalveameti sõnul ei saanud õnnetuses keegi kannatada.
Trammiliiklus oli pärast õnnetust sündmuskohal häiritud, kuid enne kella kuut sai tramm jälle sõitma hakata.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал.
Из-за происшествия движение трамваев было нарушено. Около шести часов вечкера трамвай смог снова тронуться и продолжить путь.