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ФОТО ⟩ В Копли столкнулись трамвай и легковой автомобиль

rus.postimees.ee
В Копли столкнулись трамвай и легковой автомобиль
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Сегодня в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Эрика и Ристику в Копли столкнулись трамвай и автомобиль Honda.

Politsei- ja piirivalveameti sõnul ei saanud õnnetuses keegi kannatada.

Trammiliiklus oli pärast õnnetust sündmuskohal häiritud, kuid enne kella kuut sai tramm jälle sõitma hakata.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал.

Из-за происшествия движение трамваев было нарушено. Около шести часов вечкера трамвай смог снова тронуться и продолжить путь.

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