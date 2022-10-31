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Жителя Эстонии арестовали за ложный вызов полиции

rus.postimees.ee
Жителя Эстонии арестовали за ложный вызов полиции
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Фото: Elmo Riig

В пятницу суд наказал 20 сутками ареста мужчину, который днем ранее сделал ложный звонок в полицию.

38-летний житель Каркси-Нуйя Роман Гоцин позвонил в Центр тревоги 27 октября около 17:00 и сказал, что его избили и он находится за домом, и попросил вызвать полицию и скорую помощь. На месте выяснилось, что с мужчиной все в порядке и никто на него не нападал. Гоцин хотел, чтобы полиция отвезла его домой.

Поскольку Гоцин и раньше совершал ложные звонки, полиция доставила его в отделение Вильянди и возбудила против него уголовное дело. На следующий день его доставили в здание суда, откуда сразу же увезли отбывать наказание после вынесения приговора.

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