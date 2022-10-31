Жителя Эстонии арестовали за ложный вызов полиции

38-летний житель Каркси-Нуйя Роман Гоцин позвонил в Центр тревоги 27 октября около 17:00 и сказал, что его избили и он находится за домом, и попросил вызвать полицию и скорую помощь. На месте выяснилось, что с мужчиной все в порядке и никто на него не нападал. Гоцин хотел, чтобы полиция отвезла его домой.