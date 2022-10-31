«Новости в 7» за 31 октября: планы МВД на восточную границу, трудно ли быть веганом и ритуалы на Хеллоуин

Сегодня в выпуске:

– 250-й день войны: войска РФ атаковали по критической инфраструктуре Киева, Запорожья и Харькова. В нашем материале мы собрали главные события минувших суток.

– Короткие новости: о планах МВД на восточную границу Эстонии, чем наша страна помогла Украине и стало ли меньше случаев столкновений с дикими животными.

– На днях в Вильнюсе прошёл фестиваль исследовательской журналистики. Кто участвовал в фестивале, какие темы затрагивались и что обсуждалось – выяснял наш специальный корреспондент.

– Крупнейшее веганское событие года состоялось в Таллинне на бывшем литейном заводе Noblessner. Наша съёмочная группа посетила мероприятие и узнала, правда ли, что быть веганом – это не тенденция. Это пробуждение.

– С миру по нитке: подробности трагического происшествия в Сеуле, в чьи руки попало оружие из Украины и кто напугал гостей турецкого отеля.

– В ночь с 31 октября на 1 ноября в США и Канаде отмечается Хэллоуин – старинный кельтский праздник, именуемый также Днем всех святых. Наша съемочная группа решила провести несколько мистических ритуалов под руководством профессионалов.