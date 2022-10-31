ФОТО ⟩ Избран новый мэр Пайде

На заседании присутствовал 21 из 23 депутатов: 12 проголосовали за Клейна и девять против.

Кульно Клейн является членом фракции избирательного союза Paide – Inimeste Linn и принадлежит к Социал-демократической партии. До этого Клейн был членом правления AS Väätsa Prügila.

Кульно Клейн по образованию специалист по безопасности дорожного движения, занимается предпринимательской деятельностью уже 30 лет, впервые баллотировался в городское собрание Пайде в 2005 году. Помимо прочего, Клейн был старейшиной волости Кареда и руководил школой-интернатом Пяйнурме. На протяжении многих лет Кульно Клейн также организовывает детский велопробег на центральной площади Пайде.