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ФОТО ⟩ Избран новый мэр Пайде

rus.postimees.ee
Избран новый мэр Пайде
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Мэр Пайде Кульно Клейн.
Мэр Пайде Кульно Клейн. Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

На сегодняшнем заседании Пайдеского городского собрания новым мэром был избран Кульно Клейн.

На заседании присутствовал 21 из 23 депутатов: 12 проголосовали за Клейна и девять против.

Кульно Клейн является членом фракции избирательного союза Paide – Inimeste Linn и принадлежит к Социал-демократической партии. До этого Клейн был членом правления AS Väätsa Prügila.

Кульно Клейн по образованию специалист по безопасности дорожного движения, занимается предпринимательской деятельностью уже 30 лет, впервые баллотировался в городское собрание Пайде в 2005 году. Помимо прочего, Клейн был старейшиной волости Кареда и руководил школой-интернатом Пяйнурме. На протяжении многих лет Кульно Клейн также организовывает детский велопробег на центральной площади Пайде.

В октябре мэр Пайде Эймар Велдре объявил, что уходит в отставку с 31 октября. Сегодня утром Пайдеское городское собрание собралось, чтобы избрать нового мэра.

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