Студия Postimees: PÖFF – что в этом году пройдет по-другому?

Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который относится к группе А из 15 ведущих кинофорумов мира, наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским, стартует в Эстонии уже 11 ноября. Чем удивит PÖFF? Какие вызовы стоят перед организаторами?