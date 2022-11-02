Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который относится к группе А из 15 ведущих кинофорумов мира, наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским, стартует в Эстонии уже 11 ноября. Чем удивит PÖFF? Какие вызовы стоят перед организаторами?
Студия Postimees: PÖFF – что в этом году пройдет по-другому?
13:00
Студия Postimees: PÖFF – что в этом году пройдет по-другому?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля Тийна Локк-Трамберг. Смотрите интервью в 13:00!
- Что в этом году пройдет по-другому?
- Будут ли участвовать в фестивале российские картины и режиссеры?
- Какие работы будут представлены в трех городах Ида-Вирумаа – Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве – в рамках традиционной программы KinoFF?
- Как возникла идея показать на PÖFF лучшие картины других фестивалей этого года? Сколько кинолент удалось получить?
- Почему решено не поднимать цены на билеты?
- Как вернуть в залы зрителей, отвыкших за время пандемии ходить в кино? Нужно ли носить маски?
- Легко ли выжить кинофестивалю на пороге новых кризисов?