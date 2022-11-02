Тийна Локк: PÖFF покажет более 700 картин, российские фильмы – вне игры

Роль культуры во время кризисов никто не отменял.
Человеку нужно где-то освобождаться от каждодневных проблем и инфошумихи, которая давит на нас отовсюду.
Мы специально старались в этом году избегать депрессивных фильмов. У нас и так хватает проблем в жизни, чтобы переживать это еще раз на экране.
– На открытии фестиваля будет показан ироничный фильм – израильская картина «Мой сосед Адольф». Действие разворачивается в Южной Америке, 1960 год. Одинокий и сварливый человек по фамилии Польски, переживший холокост, убеждает себя, что его новый сосед – не кто иной, как Адольф Гитлер…
– Да, там очень много черного юмора. В то же время есть жанровое своеобразие – это триллер. Все роли сыграны отлично!
– Чем отличаются вызовы, которые стоят перед PÖFF, от Канн и Венеции?
– PÖFF – последний фестиваль года в категории А. Самый большой вызов – создать солидную программу с мировыми премьерами, получив эти фильмы. И потом завоевать доверие кинодеятелей, дистрибьютеров, потому что никто из участников фестиваля не хочет, чтобы их фильм попал на кладбище.
Трудно делать фестиваль после Венеции и Торонто, но мы нашли свое место на кинокарте мира.
Теперь режиссеры, продюсеры и дистрибьютеры сами предлагают на наш фестиваль картины, причем еще до того, как подают заявки в Токио, Варшаву или Каир.
У нас теперь есть «право первой ночи».
С этого года с PÖFF работает Николай Никитин, который делал Берлинский фестиваль. Он был удивлен тем, насколько сильные фильмы предлагают Эстонии. По его словам, Берлину предлагали больше, но менее качественный материал.