Тийна Локк: PÖFF покажет более 700 картин, российские фильмы – вне игры

– Даже не этого года, а последнего полугодия! В Таллинне можно будет увидеть самые резонансные картины, вокруг которых сейчас идут бурные дискуссии.

– То есть будут представлены картины из Берлина, Канн?

– Берлинские уже староваты для нас, поскольку эти картины сейчас в кинопрокате. Мы ориентированы на самые свежие работы, начиная с Канн и позже. У нас будут фильмы из Венеции, Торонто и т.д.

– Сколько всего картин будет показано на фестивале?

– В основной программе – 182 киноленты, не считая ретроспектив и фокусных программ, для детей и юношества – еще 50 картин и около 500 короткометражек. По количеству это тоже уже соответствует формату фестиваля класса А.

– Какие работы будут представлены в трех городах Ида-Вирумаа – Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве – в рамках традиционной программы KinoFF?

– Решение показывать там не только российское кино, но и международные картины было принято еще в прошлом году.

Понятно, что сейчас российские фильмы – вне игры, но программа от этого не станет менее интересной.

Почти все фильмы будут демонстрироваться в Ида-Вирумаа с русскими субтитрами.

– Российские картины и режиссеры в этом году в фестивале не участвуют?

– Нет.

– Почему кинофестиваль не поднимает цены? Как вам это удается?