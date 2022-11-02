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Тийна Локк: PÖFF покажет более 700 картин, российские фильмы – вне игры

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Тийна Локк: PÖFF покажет более 700 картин, российские фильмы – вне игры
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  • Цены не поднимутся, чтобы вернуть зрителя в кинозалы
  • PÖFF уже вышел на уровень Венеции, Канн и Берлина
  • План на случай отключения электричества готов

Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), который относится к группе А из 15 ведущих кинофорумов мира, наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским, стартует в Эстонии уже 11 ноября. Чем удивит PÖFF? Какие вызовы стоят перед организаторами?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля Тийна Локк-Трамберг.

Выдержки из беседы:

– Что в этом году пройдет по-другому? 

– На самом деле, мы не стараемся каждый год прыгать дальше, а бегать быстрее. Мы просто продолжаем шлифовать детали. После того как PÖFF вошел в категорию А, собственно, и началось его выстраивание. Сейчас оно почти завершено. PÖFF подогнан под формат фестивалей класса А, исходя из эстонских реалий: нашего расположения, численности населения и т.д.

Наконец-то мы получаем достаточно большие картины в основной конкурс на правах мировых и международных премьер.

И теперь основная конкурсная программа выглядит именно так, как в Венеции, Каннах, Берлине и других фестивальных столицах. Конечно, каких-то режиссеров мы никогда не сможем заполучить в Эстонию, так как это нереально для нашего небольшого рынка.

Причем большие фестивальные кинокартины, уже больше ориентированные на публику и коммерческий успех, все равно остаются авторскими.

PÖFF – это перекресток, на котором встречаются коммерция и авторское кино.

Кроме того, нам активно предлагают мировые премьеры авторских картин не столь большого формата. Это очень интересное кино, жемчужины фестиваля.

И, наконец, возникла идея добавить еще один конкурс – «Кинокритики рекомендуют». У всех остальных крупных фестивалей тоже есть такая секция, где фильмы выбирают местные кинокритики.

– Как возникла идея показать на PÖFF вне конкурса лучшие картины других фестивалей этого года?

– Даже не этого года, а последнего полугодия! В Таллинне можно будет увидеть  самые резонансные картины, вокруг которых сейчас идут бурные дискуссии.

– То есть будут представлены картины из Берлина, Канн?

– Берлинские уже староваты для нас, поскольку эти картины сейчас в кинопрокате. Мы ориентированы на самые свежие работы, начиная с Канн и позже. У нас будут фильмы из Венеции, Торонто и т.д.

– Сколько всего картин будет показано на фестивале?

– В основной программе – 182 киноленты, не считая ретроспектив и фокусных программ, для детей и юношества – еще 50 картин и около 500 короткометражек. По количеству это тоже уже соответствует формату фестиваля класса А.

– Какие работы будут представлены в трех городах Ида-Вирумаа – Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве – в рамках традиционной программы KinoFF? 

– Решение показывать там не только российское кино, но и международные картины было принято еще в прошлом году.

Понятно, что сейчас российские фильмы – вне игры, но программа от этого не станет менее интересной.

Почти все фильмы будут демонстрироваться в Ида-Вирумаа с русскими субтитрами.

– Российские картины и режиссеры в этом году в фестивале не участвуют?

– Нет.

– Почему кинофестиваль не поднимает цены? Как вам это удается?

– Зритель сейчас очень чувствителен в отношении цен. Нам хотелось вернуть в кинотеатры как можно больше людей. Дело не только в экономическом кризисе и высоких коммунальных счетах, но и в том, что во время пандемии зритель отучился ходить в кино. Мы хотим предложить зрителю стабильность и не бросаться из крайности в крайность. То же самое мы старались обеспечить зрителю и во время пандемии.

Роль культуры во время кризисов никто не отменял.

Человеку нужно где-то освобождаться от каждодневных проблем и инфошумихи, которая давит на нас отовсюду.

Мы специально старались в этом году избегать депрессивных фильмов. У нас и так хватает проблем в жизни, чтобы переживать это еще раз на экране.

– На открытии фестиваля будет показан ироничный фильм – израильская картина «Мой сосед Адольф». Действие разворачивается в Южной Америке, 1960 год. Одинокий и сварливый человек по фамилии Польски, переживший холокост, убеждает себя, что его новый сосед – не кто иной, как Адольф Гитлер…

– Да, там очень много черного юмора. В то же время есть жанровое своеобразие – это триллер. Все роли сыграны отлично!

– Чем отличаются вызовы, которые стоят перед PÖFF, от Канн и Венеции?

– PÖFF – последний фестиваль года в категории А. Самый большой вызов – создать солидную программу с мировыми премьерами, получив эти фильмы. И потом завоевать доверие кинодеятелей, дистрибьютеров, потому что никто из участников фестиваля не хочет, чтобы их фильм попал на кладбище.

Трудно делать фестиваль после Венеции и Торонто, но мы нашли свое место на кинокарте мира.

Теперь режиссеры, продюсеры и дистрибьютеры сами предлагают на наш фестиваль картины, причем еще до того, как подают заявки в Токио, Варшаву или Каир.

У нас теперь есть «право первой ночи».

С этого года с PÖFF работает Николай Никитин, который делал Берлинский фестиваль. Он был удивлен тем, насколько сильные фильмы предлагают Эстонии. По его словам, Берлину предлагали больше, но менее качественный материал.

– Почему вы не стремитесь получить американские или голливудские премьеры?

– Потому что мы реалисты. В Эстонии – крошечный рынок. Сейчас нам уже под силу получить североевропейскую премьеру. По этой же причине мы не стремимся пригласить 10 000 или 20 0000 гостей. Где их селить в Таллине? Реально принять около 2000 гостей. И больше не надо. Наш имидж – индивидуальный подход к каждому, все становятся на время фестиваля одной семьей, от дебютантов до известных актеров и режиссеров.

– Ожидаются ли большие кинозвезды?

– Ожидаются, но не суперзвезды из Америки. У нас нет для этого средств, эконом-классом они не полетят. Кроме того, в кинотеатрах нет условий для фотосъемок этих звезд. И многие другие параметры мы выполнить пока не можем. В Эстонии даже нет гостиниц класса люкс, в которых можно было бы разместить этих звезд. Под них нужно выстраивать целую инфраструктуру.

– Можете ли вы говорить о самоокупаемости фестиваля?

– Ни один фестиваль себя не окупает – ни в Каннах, ни в Венеции, ни где бы то ни было. Это невозможно! Слишком велики расходы.

Однако значение фестиваля класса А велико. В минувшем году мы получили от города и государства в сумме 550 тысяч евро, в госказну благодаря фестивалю вернулось 6,6 млн евро, если учитывать траты иностранных гостей, привлечение зарубежных фондов и т.д.

В минувшем году на фестивале возникло почти 12 млн потенциальных медиаконтактов. Наши свежие пресс-релизы уже опубликованы в 70 странах. Это все работает на имидж Эстонии.

– Нужно ли зрителям носить маски на фестивале?

– Маски предлагаются, но к ношению не обязательны. Я всегда говорила, что кинотеатр – одно из самых безопасных мест, где отлично работает вентиляция. На этот раз я не вижу опасности в ковиде.

Но в этом году нам пришлось разработать кризисный план на случай отключения электричества.

Зритель в беде не останется!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: PÖFF – что в этом году пройдет по-другому? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ RIANI
Студия Postimees: PÖFF – что в этом году пройдет по-другому? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ RIANI Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Что в этом году пройдет по-другому?
  • Будут ли участвовать в фестивале российские картины и режиссеры?
  • Какие работы будут представлены в трех городах Ида-Вирумаа – Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве – в рамках традиционной программы KinoFF?
  • Как возникла идея показать на PÖFF лучшие картины других фестивалей этого года? Сколько кинолент удалось получить?
  • Почему решено не поднимать цены на билеты?
  • Как вернуть в залы зрителей, отвыкших за время пандемии ходить в кино? Нужно ли носить маски?
  • Легко ли выжить кинофестивалю на пороге новых кризисов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ RIANI 

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