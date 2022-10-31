Автомобиль союзников съехал с шоссе в кювет

Случайный прохожий Тийт рассказал, что мигалки машин спасателей и полиции уже были видны издалека. Подъехав поближе, он увидел несколько военных машин. «Они были не с нашими номерами, а с номерами союзников», – сказал Тийт и добавил, что также были замечены люди в форме военной полиции. В кювете был большой грузовик с прицепом. «Колесами вверх», – сказал Тийт.