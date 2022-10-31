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Автомобиль союзников съехал с шоссе в кювет

Тоомас Херм
, журналист
Автомобиль союзников съехал с шоссе в кювет
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Сегодня вечером около 18:20 на 68-м километре шоссе Таллинн-Нарва в районе перекрестка Лясна произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль датских военных съехал в кювет.

Пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны Артур Захаров подтвердил, что одним из участников ДТП была машина союзников. По его словам, информацию о происшествии предоставит полиция.

Случайный прохожий Тийт рассказал, что мигалки машин спасателей и полиции уже были видны издалека. Подъехав поближе, он увидел несколько военных машин. «Они были не с нашими номерами, а с номерами союзников», – сказал Тийт и добавил, что также были замечены люди в форме военной полиции. В кювете был большой грузовик с прицепом. «Колесами вверх», – сказал Тийт.

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