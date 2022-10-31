Сегодня вечером около 18:20 на 68-м километре шоссе Таллинн-Нарва в районе перекрестка Лясна произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль датских военных съехал в кювет.
Для подписчиков
Автомобиль союзников съехал с шоссе в кювет
Автомобиль союзников съехал с шоссе в кювет
Пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны Артур Захаров подтвердил, что одним из участников ДТП была машина союзников. По его словам, информацию о происшествии предоставит полиция.
Ключевые слова