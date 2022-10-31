Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находится в Эстонии с рабочим визитом. Президент Эстонии Алар Карис пригласил Мицотакиса на рабочий ужин в Кадриорг.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис встретился с премьер-министром Греции за рабочим ужином
Президент Карис встретился с премьер-министром Греции за рабочим ужином
Завтра глава правительства Греции встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) в доме Стенбока, с которой также состоится пресс-конференция во время обеденного перерыва.
Затем Мицотакис встретится со спикером парламента Юри Ратасом (Центристская партия) в Рийгикогу.
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