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ВИДЕО ⟩ Эстонскую семью подозревают в торговле подделками дорогостоящих картин

Kuuuurija
Эстонскую семью подозревают в торговле подделками дорогостоящих картин
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Анетт Юрветсон, Тийт Турган и Карл Стефан Турган.
Анетт Юрветсон, Тийт Турган и Карл Стефан Турган. Фото: Kuvatõmmis «Kuuuurija» saatest

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы поговорим о подделке произведений искусства. Сотни, если не тысячи жителей Эстонии могут думать, что они вложили деньги во что-то очень ценное, однако на самом деле у них на стене висит дешевая подделка.

Почти каждый житель Эстонии знает, что королева уколов красоты Марью Карин коллекционирует произведения искусства. Марью, которая держит кабинет красоты, никогда не скрывала, что в ее коллекции произведений искусства есть очень дорогие работы. В одном из интервью она заявила, что ее коллекция оценивается в 250 000 евро, а произведения из коллекции украшают стены ее клиники и дома.

В сегодняшней передаче Марью Карин не будет рассказывать нам о своей драгоценной коллекции, а расскажет о том, как, по ее словам, она вступила в контакт с людьми, подделывающими произведения искусства. Теперь Марью хочет предостеречь от этого всех жителей Эстонии.

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