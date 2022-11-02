ВИДЕО ⟩ Эстонскую семью подозревают в торговле подделками дорогостоящих картин

Почти каждый житель Эстонии знает, что королева уколов красоты Марью Карин коллекционирует произведения искусства. Марью, которая держит кабинет красоты, никогда не скрывала, что в ее коллекции произведений искусства есть очень дорогие работы. В одном из интервью она заявила, что ее коллекция оценивается в 250 000 евро, а произведения из коллекции украшают стены ее клиники и дома.