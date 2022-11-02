В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы поговорим о подделке произведений искусства. Сотни, если не тысячи жителей Эстонии могут думать, что они вложили деньги во что-то очень ценное, однако на самом деле у них на стене висит дешевая подделка.
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ВИДЕО ⟩ Эстонскую семью подозревают в торговле подделками дорогостоящих картин
Эстонскую семью подозревают в торговле подделками дорогостоящих картин
Почти каждый житель Эстонии знает, что королева уколов красоты Марью Карин коллекционирует произведения искусства. Марью, которая держит кабинет красоты, никогда не скрывала, что в ее коллекции произведений искусства есть очень дорогие работы. В одном из интервью она заявила, что ее коллекция оценивается в 250 000 евро, а произведения из коллекции украшают стены ее клиники и дома.