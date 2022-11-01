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Действующие чемпионы мира выступят на ЧМ по футболу без ключевого игрока

rus.postimees.ee
Действующие чемпионы мира выступят на ЧМ по футболу без ключевого игрока
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Поль Погба.
Поль Погба. Фото: Martin Rickett

Сборная Франции на чемпионате мира в Катаре будет защищать свой титул чемпионов мира, но накануне чемпионата у команды уже третья серьезная потеря. Полузащитник Поль Погба не успеет восстановиться и вынужден пропустить чемпионат мира 2022.

Погба, который летом ушел из «Манчестер Юнайтед» в этом году так и не выходил на поле. Он по-прежнему страдает от травмы ноги, которая также не позволила ему играть за «Ювентус». Погба должен был успеть выйти на поле перед чемпионатом мира, но излишняя спешка привела к очередной травме. Полузащитник повредил мышцу бедра, которая сейчас требует внимания, и француз не сможет играть в футбол как минимум 10 дней.

Агент представителя «Ювентуса» Рафаэла Пимента сообщила о состоянии футболиста.

«После медицинских обследований в воскресенье и понедельник очень больно сообщать, что Поль Погба все еще будет нуждаться в реабилитации после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», - сказала она.

Это большая неудача для Франции, поскольку Погба был ключевым игроком команды, выигравшей ЧМ-2018. Он забил победный гол в финальном матче против Хорватии, завершившемся со счетом 4:2.

Ранее сборная Франции потеряла другого лидера центра поля Н’Голо Канте. Также не сможет принять участие в турнире голкипер Майк Меньян.

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