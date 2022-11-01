Действующие чемпионы мира выступят на ЧМ по футболу без ключевого игрока

Погба, который летом ушел из «Манчестер Юнайтед» в этом году так и не выходил на поле. Он по-прежнему страдает от травмы ноги, которая также не позволила ему играть за «Ювентус». Погба должен был успеть выйти на поле перед чемпионатом мира, но излишняя спешка привела к очередной травме. Полузащитник повредил мышцу бедра, которая сейчас требует внимания, и француз не сможет играть в футбол как минимум 10 дней.