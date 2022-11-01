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Март Хельме по неизвестным причинам отменил заседание антикоррупционной комиссии

Аймар Алтосаар
Март Хельме по неизвестным причинам отменил заседание антикоррупционной комиссии
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Март Хельме и Кейт-Пентус Розиманнус.
Март Хельме и Кейт-Пентус Розиманнус. Фото: Kollaaž

Выдвижение кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) в члены Европейской счетной палаты привело к бурным дискуссиям в антикоррупционной комиссии Рийгикогу. Ее председатель Март Хельме (EKRE) утверждал, что выдвижение было незаконным и, кроме того, у бывшего министра финансов серьезные проблемы с репутацией, что делает ее непригодной для такой высокой должности.

27 октября комиссия обсудила подготовленный Мартом Хельме черновик письма фракциям Европарламента, в котором приводятся аргументы, почему Пентус-Розиманнус не подходит на эту высокую должность. Во первых, в нем говорилось, что она сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение действий, игнорируя закон, который запрещают лицу участвовать в процессе принятия решения, приносящего ему личную пользу. Во-вторых, Хельме указывал в письме на проблемы с репутацией: Пентус-Розиманнус вместе с супругом, отцом были частью судебной саги Autorollo, получившей широкое внимание в обществе. По словам Хельме, в ходе судебного процесса вскрылись крайне неприглядные факты, в том числе об изъятии денег со счетов обанкротившейся компании.

Фракция Партии реформ в антикоррупционной комиссии подала особое мнение на проект письма, опровергнув содержащиеся в нем утверждения.

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