Март Хельме по неизвестным причинам отменил заседание антикоррупционной комиссии

27 октября комиссия обсудила подготовленный Мартом Хельме черновик письма фракциям Европарламента, в котором приводятся аргументы, почему Пентус-Розиманнус не подходит на эту высокую должность. Во первых, в нем говорилось, что она сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение действий, игнорируя закон, который запрещают лицу участвовать в процессе принятия решения, приносящего ему личную пользу. Во-вторых, Хельме указывал в письме на проблемы с репутацией: Пентус-Розиманнус вместе с супругом, отцом были частью судебной саги Autorollo, получившей широкое внимание в обществе. По словам Хельме, в ходе судебного процесса вскрылись крайне неприглядные факты, в том числе об изъятии денег со счетов обанкротившейся компании.