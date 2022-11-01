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«Калев/Крамо» стал последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии

rus.postimees.ee
«Калев/Крамо» стал последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии
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"Калев/Крамо" против "Гронингена", игра от 12.10.2022, архив.
"Калев/Крамо" против "Гронингена", игра от 12.10.2022, архив. Фото: Sander Ilvest

В розыгрыше Кубка Эстонии по баскетболу среди мужских команд определились все четвертьфиналисты, сообщает rus.err.

Последним в эту стадию турнира пробился таллиннский «Калев/Крамо», который в 1/8 финала дважды взял верх над дебютантом высшей лиги, командой «Кейла».

16 октября «Калев» выиграл у кейласцев в гостях со счетом 94:68, а накануне одержал еще более убедительную победу на своей площадке - 103:57. Лучшим у победителей стал Хуго Тоом, который за 17 проведенных на паркете минут набрал 23 очка.

В четвертьфинале соперником «Калева/Крамо» станет раплаский «Авис», остальные пары выглядят так: «Тарвас» - «Тал/Тех», «Виймси» - «Калев/Аудентес», Тартуский университет – «Садам».

Игры этой стадии турнира начнутся в середине ноября.

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