«Калев/Крамо» стал последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии

Последним в эту стадию турнира пробился таллиннский «Калев/Крамо», который в 1/8 финала дважды взял верх над дебютантом высшей лиги, командой «Кейла».

16 октября «Калев» выиграл у кейласцев в гостях со счетом 94:68, а накануне одержал еще более убедительную победу на своей площадке - 103:57. Лучшим у победителей стал Хуго Тоом, который за 17 проведенных на паркете минут набрал 23 очка.