Явка с повинной. Как мобилизованный пацифист сбежал из части перед отправкой в Украину

Следствие в итоге решило провести две проверки – и действий Смердова, и срока «самоволки» Березина. По новой норме ст. 337 УК, вступившей в силу 24 сентября, за побег из части более чем на два дня в период мобилизации или военного положения можно получить пять лет колонии.

При этом следователь не стал отправлять Кирилла назад, а прикомандировал на время проверки и возможного предварительного следствия к воинской части на Васильевском острове в Петербурге.

В два часа ночи за Березиным приехала военная полиция и доставила его в новую часть. Беглеца поселили в одноместную комнату и направили на военную врачебную комиссию, а на выходные дали увольнительную и отпустили домой. С момента его побега представители части из Хохлово с Кириллом не связывались.

Проверку по УПК следователь продлил до 10 дней, в исключительных случаях срок могут продлить до 30 дней, говорит его адвокат. По итогам проверок следствие вынесет постановление о возбуждении уголовного дела или отказе в уголовном преследовании.

«За это время мы попытаемся в рамках закона решить вопрос о том, чтобы он вообще не возвращался в часть, где будет проводиться проверка. Потому что последствия для него в случае принудительного возвращения могут быть крайне плачевными».

Кирилл Березин тоже считает свои риски высокими. Би-би-си направила запрос в минобороны и Следственный комитет.

Тем временем защитник Кирилла готовится к апелляции по его делу в суде. Он пытается доказать, что право на АГС мобилизованным дает Конституция. Косвенно с этим уже согласилась Госдума – она приняла замороженный с 2018 года законопроект о правилах прохождения АГС срочниками во время мобилизации. Но внесенный в Госдуму законопроект об АГС для мобилизованных из запаса все еще не рассмотрен.