Несмотря на чрезвычайно высокую инфляцию, жители Эстонии не сильно сократили потребление

Согласно оценке департамента, в октябре рост цен по сравнению с другими месяцами немного замедлился, но все же был достаточно стремительным. В августе инфляция составляла 25,2%, в сентябре – 24,2%, в октябре – 22,4%. В статистике цен за октябрь учитывается энергетическая компенсация, но поскольку цена на универсальную услугу была достаточно высокой, ее влияние было небольшим.

«Ценовой потолок на универсальную услугу в действительности очень высок. Значительно выше, чем стоимость электроэнергии в октябре прошлого года. Так что влияние этих механизмов пока не заметно», – сказал экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Октябрьская инфляция была явно обусловлена высокими ценами на продовольствие.

«Речь идет не только об энергоносителях, так как средний рост цен на продукты питания приближается к 30 процентам. Дорожает моторное топливо. Все это имеет очень сильный эффект», – говорит ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.

По сравнению со странами еврозоны Эстония продолжает оставаться лидером по росту цен, но, несмотря на это, люди существенно не сократили потребление.

«Мы постоянно говорим о том, что инфляция в Эстонии самая высокая в Европе, а причина кроется в ценах на энергоносители и продукты питания. Но она была бы высокой и без них. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения потребления, экономика на самом деле по-прежнему чувствует себя на удивление хорошо, – сказал Нестор.