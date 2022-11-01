Президент Алар Карис в ходе состоявшейся вчера в Таллинне с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом встречи обсудил поддержку Украины во время войны, а также единство ЕС и перспективы разрешения кризиса цен энергетического сектора и надежности снабжения.
Алар Карис на встрече с премьером Греции: кризисы объединили нас по всей Европе
«Европа смогла решительно сократить свою зависимость от российских энергоносителей, но нам еще нужно прилагать усилия и искать изобретательные решения, чтобы лишить Россию любой возможности ослабить европейское единство путем энергетической войны», – сказал глава государства.
Президент Карис поблагодарил Грецию за ее твердую поддержку единства ЕС и санкций против России и пояснил, что дополнительные меры, такие как установление потолка цен на нефть, являются необходимыми шагами для увеличения цены войны для России. «Кризисы нас объединили, все трудности, возникшие в связи с российской агрессией, объединили нас по всей Европе, вопреки подозрениям, проблемы и решения мы видим одинаково. Единство и согласие союзников в поддержке Украины остается как на севере, так и на юге. Мы действуем вместе, чтобы эта чудовищная агрессия закончилась в Украине победой», – подчеркнул Президент Карис.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с миграцией украинских военных беженцев, а также с миграцией с побережья Средиземного моря. Президент Карис пояснил, что Эстония всемерно поддерживает украинских военных беженцев, а также участвует в миссиях Frontex, действующих в Средиземноморье. Он привел пример того, что на этой неделе в районе острова Кастеллорис в Греции начал работу катер с эстонской командой при координации Агентства пограничной охраны Европейского Союза.
Двусторонние отношения Эстонии и Греции активны, и есть несколько сфер сотрудничества, в которых их можно еще больше укрепить. «Эстония и Греция уже заключили меморандум о взаимопонимании в отношении цифрового сотрудничества, которое теперь может быть реализовано практическими действиями», – сказал президент Карис.