Алар Карис на встрече с премьером Греции: кризисы объединили нас по всей Европе

«Европа смогла решительно сократить свою зависимость от российских энергоносителей, но нам еще нужно прилагать усилия и искать изобретательные решения, чтобы лишить Россию любой возможности ослабить европейское единство путем энергетической войны», – сказал глава государства.

Президент Карис поблагодарил Грецию за ее твердую поддержку единства ЕС и санкций против России и пояснил, что дополнительные меры, такие как установление потолка цен на нефть, являются необходимыми шагами для увеличения цены войны для России. «Кризисы нас объединили, все трудности, возникшие в связи с российской агрессией, объединили нас по всей Европе, вопреки подозрениям, проблемы и решения мы видим одинаково. Единство и согласие союзников в поддержке Украины остается как на севере, так и на юге. Мы действуем вместе, чтобы эта чудовищная агрессия закончилась в Украине победой», – подчеркнул Президент Карис.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с миграцией украинских военных беженцев, а также с миграцией с побережья Средиземного моря. Президент Карис пояснил, что Эстония всемерно поддерживает украинских военных беженцев, а также участвует в миссиях Frontex, действующих в Средиземноморье. Он привел пример того, что на этой неделе в районе острова Кастеллорис в Греции начал работу катер с эстонской командой при координации Агентства пограничной охраны Европейского Союза.