Галерея ⟩ Elron: в этом году на железной дороге произошло 59 опасных для жизни ситуаций

Пятнадцать человек, управлявших автомобилем, и 17 детей вели себя опасно для жизни, семь раз автомобили врезались в поезда, что приводило к авариям, в которых были пострадавшие. Опасные ситуации возникают в основном из-за невнимательности и чрезмерной спешки участников дорожного движения.

Натали Аосаар, менеджер по безопасности Elron, сказала, что поведение водителей и детей на дороге вызывает особую тревогу, поскольку невнимательность и чрезмерная спешка каждую неделю приводят к опасным для жизни ситуациям. В результате машинисту приходилось нажимать на стоп-кран на железнодорожном переезде или переходе, и всего несколько секунд отделяли человека или транспортное средство, пересекавшее железную дорогу, от несчастного случая.

«С начала года до конца сентября нам чудом удалось избежать трагедии 59 раз. Из этих случаев 17 были связаны с детьми, переходящими железную дорогу, которые не убедились, что поезд не приближается. В 15 случаях в транспортном средстве, помимо водителя, были пассажиры – это значит, что в трафике десятки людей, которые могли бы отпраздновать второй день рождения, ведь они были всего в нескольких секундах от возможной гибели», – сказала Аосаар.

Тормозной путь поезда в десять раз больше, чем у легкового автомобиля – при движении со скоростью 50 км/ч и нажатии на стоп-кран, поезд может остановиться только через 100 метров.

Согласно статистике, самые опасные ситуации, вызванные невнимательностью, зарегистрированы в Харьюмаа, в том числе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Нарве, Ярвамаа, а также в Ляэне-Вирумаа, в том числе в окрестностях Тапа.

Выдержки из бортовых записей Elron и информация, полученная от очевидцев, показали, что опасные ситуации с детьми являются результатом невнимательности и поспешности. Они не следили за тем, когда приближался поезд, или неверно оценивали скорость и расстояние до него.