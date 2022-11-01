Государство снова будет субсидировать покупку электромобилей

По словам Марис Арро, советника отдела климата Министерства окружающей среды, предыдущая мера, известная как субсидия на электромобили, оказалась очень популярной в 2020 году, и деньги закончились через несколько минут после того, как открылась возможность для подачи заявок. Она добавила, что на этот раз к субсидии также есть большой интерес.

В понедельник и вторник Министерство окружающей среды представит запланированную поддержку заинтересованным группам. Выслушав их мнения, проекту придадут окончательный вид.

По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок, на этот раз запланировано несколько нововведений, хотя основным направлением субсидии на покупку по-прежнему остаются полностью электрические легковые автомобили. Кроме того, в этот раз планируется поддержать приобретение грузовых велосипедов. В настоящее время министерство не считает оправданной поддержку подключаемых гибридов, поскольку нет уверенности, что такие автомобили помогут достичь поставленных климатических целей.

«По сравнению с прошлым разом, в этот раз денег будет выделено больше, поэтому прием заявок будет длиться более длительное время, и, в отличие от прошлого раза, мы планируем выплачивать субсидии после покупки автомобиля. Ставки субсидий в этот раз несколько ниже , но при этом упростились обязательства получателей субсидии», – сказала Арро.