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Государство снова будет субсидировать покупку электромобилей

rus.postimees.ee
Государство снова будет субсидировать покупку электромобилей
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Электромобиль.
Электромобиль. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство окружающей среды готовит меру поддержки при покупке автомобилей с низким уровнем выбросов. Есть вероятность, что подать заявку на получение финансовой поддержки можно будет и в этом году.

По словам Марис Арро, советника отдела климата Министерства окружающей среды, предыдущая мера, известная как субсидия на электромобили, оказалась очень популярной в 2020 году, и деньги закончились через несколько минут после того, как открылась возможность для подачи заявок. Она добавила, что на этот раз к субсидии также есть большой интерес.

В понедельник и вторник Министерство окружающей среды представит запланированную поддержку заинтересованным группам. Выслушав их мнения, проекту придадут окончательный вид.

По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок, на этот раз запланировано несколько нововведений, хотя основным направлением субсидии на покупку по-прежнему остаются полностью электрические легковые автомобили. Кроме того, в этот раз планируется поддержать приобретение грузовых велосипедов. В настоящее время министерство не считает оправданной поддержку подключаемых гибридов, поскольку нет уверенности, что такие автомобили помогут достичь поставленных климатических целей.

«По сравнению с прошлым разом, в этот раз денег будет выделено больше, поэтому прием заявок будет длиться более длительное время, и, в отличие от прошлого раза, мы планируем выплачивать субсидии после покупки автомобиля. Ставки субсидий в этот раз несколько ниже , но при этом упростились обязательства получателей субсидии», – сказала Арро.

Министерство окружающей среды продвигает использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов в первую очередь из-за желания сократить выбросы парниковых газов. На поддержку внедрения автомобилей с низким уровнем выбросов из государственного бюджета выделено 10 миллионов евро.

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