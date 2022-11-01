Министерство окружающей среды готовит меру поддержки при покупке автомобилей с низким уровнем выбросов. Есть вероятность, что подать заявку на получение финансовой поддержки можно будет и в этом году.
Государство снова будет субсидировать покупку электромобилей
По словам Марис Арро, советника отдела климата Министерства окружающей среды, предыдущая мера, известная как субсидия на электромобили, оказалась очень популярной в 2020 году, и деньги закончились через несколько минут после того, как открылась возможность для подачи заявок. Она добавила, что на этот раз к субсидии также есть большой интерес.
В понедельник и вторник Министерство окружающей среды представит запланированную поддержку заинтересованным группам. Выслушав их мнения, проекту придадут окончательный вид.
По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок, на этот раз запланировано несколько нововведений, хотя основным направлением субсидии на покупку по-прежнему остаются полностью электрические легковые автомобили. Кроме того, в этот раз планируется поддержать приобретение грузовых велосипедов. В настоящее время министерство не считает оправданной поддержку подключаемых гибридов, поскольку нет уверенности, что такие автомобили помогут достичь поставленных климатических целей.
«По сравнению с прошлым разом, в этот раз денег будет выделено больше, поэтому прием заявок будет длиться более длительное время, и, в отличие от прошлого раза, мы планируем выплачивать субсидии после покупки автомобиля. Ставки субсидий в этот раз несколько ниже , но при этом упростились обязательства получателей субсидии», – сказала Арро.
Министерство окружающей среды продвигает использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов в первую очередь из-за желания сократить выбросы парниковых газов. На поддержку внедрения автомобилей с низким уровнем выбросов из государственного бюджета выделено 10 миллионов евро.