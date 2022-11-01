Польский баскетболист Матеуш Лисевский умер в 19 лет. О смерти подающего надежды спортсмена сообщла команда «Тварде Перники», играющая в польской Высшей лиге. Матеуш был воспитанником молодежной команды.
Подающий надежды спортсмен умер в возрасте 19 лет
Подающий надежды спортсмен умер в возрасте 19 лет
«С прискорбием вынуждены сообщить, что Матеуш Лисевский, воспитанник молодежной команды "Тварде Перники", вчера скончался», – сообщает команда. О причинах смерти спортсмена не сообщается.
Польский портал Fakt назвал юношу исключительно талантливым игроком.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wczoraj odszedł od nas Mateusz Lisewski, wychowanek Twardych Pierników Junior.— Twarde Pierniki Toruń (@TwardePierniki) October 31, 2022
Rodzinie oraz przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. pic.twitter.com/UYZhgKeD3z