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Подающий надежды спортсмен умер в возрасте 19 лет

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Подающий надежды спортсмен умер в возрасте 19 лет
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Польский баскетболист Матеуш Лисевский умер в 19 лет. О смерти подающего надежды спортсмена сообщла команда «Тварде Перники», играющая в польской Высшей лиге. Матеуш был воспитанником молодежной команды.

«С прискорбием вынуждены сообщить, что Матеуш Лисевский, воспитанник молодежной команды "Тварде Перники", вчера скончался», – сообщает команда. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Польский портал Fakt назвал юношу исключительно талантливым игроком.

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