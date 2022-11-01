Тартуский судебный исполнитель Оксана Кучмей продает на открытом аукционе майнеры. Возможность приобрести майнер на открытом аукционе – это редкость, ведь ранее таких предложений в Эстонии никогда не было.
Редкое предложение! На аукционе продают криптомайнеры
Причиной аукциона является задолженность нынешнего владельца перед арендодателем – аукцион поможет урегулировать финансовые отношения обеих сторон. «Криптомайнинг – достаточно энергоемкая деятельность. Можно предположить, что причиной финансовых затруднений нынешнего владельца являются высокие цены на энергоносители», – сказала Кучмей.
Учитывая высокие цены на электричество и все более сложную ситуацию в экономике, можно представить, что нынешнее предложение на аукционе будет не последним. Рекордные цены бросают вызов многим энергоемким производствам.
«Можно опасаться, что с финансовыми трудностями столкнутся и несколько других организаций занимающиеся криптомайнингом, ведь начиная свою деятельность, никто не може предвидеть такого роста цен на рынке электроэнергии», – сказала судебный исполнитель.
Стартовая цена криптомайна на аукционе составляет 150 000 евро, в комплект входит 343 майнеров. Оборудование, по словам нынешнего владельца, б/у, но полностью функционально и может быть использовано по назначению. Криптомайнеры, о которых идет речь, находятся в Тарту. Аукцион проводится в электронном виде, а также есть возможность заранее ознакомиться с выставленным на продажу объектом.
Более подробно с объявлением можно ознакомиться на сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.