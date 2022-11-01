Почти каждому учреждению, которое в той или иной степени контактирует с пребывающими в Эстонии иностранцами, в этом году пришлось преодолевать многое. Это и некогда введенные ими же и на тот момент актуальные ограничения, – будь то число обслуживаемых людей или должности работников, оказывающих помощь – и соприкосновение с такими вопросами, с которыми ранее никому не приходилось сталкиваться, и темп, в котором происходят постоянные изменения в приеме иностранцев в Эстонии.
Центр помощи иностранцам: раньше было просто волнение, теперь – инстинкт выживания
Тартуский центр обслуживания иностранцев, находящийся напротив главного корпуса Тартуского университета, и раньше контактировал с большим числом иностранцев. Но в этом году обычный ежегодный объем контактов в 2000 человек был быстро превышен, и к концу года эта цифра должна приблизиться к 4000. «Если обычно к нам за консультацией обращается около 200 иностранцев в месяц, то в этом августе, перед началом учебного года, мы проконсультировали аж 800 человек, поселившихся здесь», – приводит красноречивый пример руководитель центра Яаника Ханго.
Волнение сменилось необходимостью выживать
Если раньше Ханго чаще приходилось сталкиваться с волнением иностранцев по поводу переезда в Эстонию с целью учиться, то с началом войны в Украине у приезжающих ярко выражен инстинкт выживания: в поисках помощи она хватаются последнюю соломинку. «Это, безусловно, заметно и во многих других учреждениях. По сути, это сейчас неизбежно», – отмечает она.
Внезапно возросшая нагрузка в плане приема иностранцев, их консультирования и выдачи им необходимых документов, естественно, утомляет не только прибывающих, но и принимающих их чиновников, однако иногда приходится ставить себя на их место. «Если бы мы сами должны были просить о помощи в непонятной ситуации, то как бы мы хотели, чтобы к нам отнеслись?» – спрашивает Ханго. Поэтому центр сосредоточился и на поиске необходимых решений для поддержания работоспособности учреждения в новой ситуации.
Вопросы и заботы людей, прибывающих из-за границы, сегодня другие
Если раньше люди обращались в тартуский центр за некоторое время до прибытия в Эстонию, чтобы ознакомиться с текущими требованиями и необходимой для адаптации информацией, то сегодня большая часть посетителей появляется непосредственно в консультационном кабинете, уже приехав в Эстонию без какой-либо предварительной подготовки. В результате вопросы о местной жизни и будничных заботах несколько иные, чем раньше.
«Если до сих пор мы в основном отвечали на вопросы, связанные с регистрацией, различными документами, проживанием, размещением и медицинским обслуживанием, то теперь часто рассказываем об общественном транспорте, решении повседневных задач, возможностях обучения или об аренде жилья», – отмечает Ханго и добавляет, что вопрос размещения стал критическим перед началом учебного года, когда конкуренция на рынке аренды жилья в университетском городе стала особенно высокой.
Иногда, по словам Ханго, необходима разъяснительная работа, направленная на разные целевые группы: как на приезжих, так и на местных жителей. Да, существуют правила и требования, созданы учреждения, благодаря которым они могут быть выполнены, но для этого необходимы разные средства, например, идентификационный код или ИД-карта, но вот, что с ними можно сделать, часто остается необъяснимым, потому что для нас это самоочевидные вещи. Именно поэтому Центр обслуживания иностранцев в Тарту предлагает, помимо обычных операций и консультаций, возможность для прибывающих в Эстонию пройти созданную государством бесплатную адаптационную программу Settle in Estonia, в ходе которой даются ответы на все подобные вопросы.
Э-государство: для нас повседневность, для иностранцев все еще невероятно
Если в Эстонии мы привыкли к тому, что все необходимые для повседневной жизни задачи можно решать онлайн, то для прибывающих из-за рубежа при организации их быта это часто становится неожиданностью. Поэтому проводящиеся государством адаптационные обучения, помимо виртуального формата, проходят и контактно: как в Тарту, так и в других городах – в Таллинне, Йыгева, Пыльтсамаа, Хаапсалу, Нарве, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, и т.д.
«Один только факт, что наш личный идентификационный номер – это не произвольная последовательность цифр, а единственная и неповторимая комбинация, связывающая человека с различными государственными службами, требует тщательного разъяснения иностранцам, и это не должно оставаться простой административной процедурой», – подчеркивает Ханго, обращаясь ко всем, кто по работе сталкивается с приемом иностранцев в Эстонии.
Помимо практической помощи, важна и эмоциональная поддержка
Важно не только решение вопросов, связанных с реестрами и заполнением анкет, возросла и потребность в эмоциональной поддержке. «Людей, прибывающих сюда из-за войны, часто здесь никто не ждет, и может случиться, что официальное контактное лицо является их единственным живым контактом в новой стране. Об этом не следует забывать», – отмечает Ханго и добавляет, что иногда очень помогает просто то, что кто-то выслушивает переживания человека, обратившегося за помощью.
Дополнительную помощь в оказании большей поддержки тем, кто бежал сюда от войны, центр нашел в лице украинки с образованием психолога, тоже беженки. Она стала консультировать соотечественников, которые теперь живут в Тарту. «Я считаю, что это очень хорошо и, безусловно, здорово помогает решению тех административных задач, в которых мы можем помочь иностранцам», – объясняет Ханго.
Для обмена лучшим опытом перед центром уже раньше стояла цель объединить партнеров и создать занимающееся схожими темами сообщество специалистов, чтобы они могли помогать друг другу. Но затем произошел коронакризис, а в этом году навалились проблемы, связанные с войной в Украине, что и отодвинуло эти плана на будущее. Тем не менее, Яаника Ханго с оптимизмом смотрит в будущее, потому что теперь определенно есть еще больше хороших практик и накопленных знаний, которыми можно поделиться друг с другом.