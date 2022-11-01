Центр помощи иностранцам: раньше было просто волнение, теперь – инстинкт выживания

Э-государство: для нас повседневность, для иностранцев все еще невероятно

Если в Эстонии мы привыкли к тому, что все необходимые для повседневной жизни задачи можно решать онлайн, то для прибывающих из-за рубежа при организации их быта это часто становится неожиданностью. Поэтому проводящиеся государством адаптационные обучения, помимо виртуального формата, проходят и контактно: как в Тарту, так и в других городах – в Таллинне, Йыгева, Пыльтсамаа, Хаапсалу, Нарве, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, и т.д.

«Один только факт, что наш личный идентификационный номер – это не произвольная последовательность цифр, а единственная и неповторимая комбинация, связывающая человека с различными государственными службами, требует тщательного разъяснения иностранцам, и это не должно оставаться простой административной процедурой», – подчеркивает Ханго, обращаясь ко всем, кто по работе сталкивается с приемом иностранцев в Эстонии.

Помимо практической помощи, важна и эмоциональная поддержка

Важно не только решение вопросов, связанных с реестрами и заполнением анкет, возросла и потребность в эмоциональной поддержке. «Людей, прибывающих сюда из-за войны, часто здесь никто не ждет, и может случиться, что официальное контактное лицо является их единственным живым контактом в новой стране. Об этом не следует забывать», – отмечает Ханго и добавляет, что иногда очень помогает просто то, что кто-то выслушивает переживания человека, обратившегося за помощью.

Дополнительную помощь в оказании большей поддержки тем, кто бежал сюда от войны, центр нашел в лице украинки с образованием психолога, тоже беженки. Она стала консультировать соотечественников, которые теперь живут в Тарту. «Я считаю, что это очень хорошо и, безусловно, здорово помогает решению тех административных задач, в которых мы можем помочь иностранцам», – объясняет Ханго.