Налогово-таможенный департамент (MTA) начал рассылать извещения, информирующие физических лиц об их обязанности в следующем году доплатить государству подоходный налог. Представитель ведомства объяснил, почему отправляется уведомление и что делать, если возникают сложности с погашением налоговой задолженности.
За вами должок: налоговики начали рассылать важные напоминания
Ситуация, когда не облагаемого налогом дохода использовано больше положенного, может возникнуть по разным причинам – либо получен дополнительный доход, который не удалось учесть, либо указанный в заявлении не облагаемый налогом доход был на большую сумму, чем предполагает формула расчета необлагаемого минимума.
Расчет не облагаемого налогом дохода:
• при годовом доходе в 14 400 евро необлагаемый минимум составляет 6000 евро в год;
• если годовой доход составляет от 14 400 до 25 200 евро, то не облагаемый налогом доход высчитывается согласно формуле 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400);
• при годовом доходе свыше 25 200 евро необлагаемый минимум равен нулю.
Учет не облагаемого налогом дохода можно проверить в течение года в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента e-MTA в разделе «Мои доходы».
«Возможно также, что человек сам хочет использовать более высокий не облагаемый налогом доход в течение года и платить переплаченный подоходный налог во время подачи декларации о доходах», — сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога.
Получение уведомления зависит от дохода, полученного человеком в течение года. MTA руководствуется доходами, полученными в течение первых девяти месяцев этого года. При этом не учитываются налоговые льготы, которыми человек может воспользоваться при подаче декларации о доходах. В МТА не могут знать, получит ли человек доход в последние месяцы года или нет. Поэтому при отправке уведомления эти данные не учитываются. Одной из наиболее распространенных налоговых льгот является возврат подоходного налога за расходы на обучение.
Лаадога пояснила, что если человек знает, что в этом году у него больше не ожидается поступления на счет налогооблагаемого дохода и что он не использует не облагаемый налогом доход выше положенного уровня в течение года в целом, то в следующем году у него не возникнет дополнительных налоговых обязательств. Если у человека есть возможность внести в налоговую декларацию какие-то расходы, то существует вероятность, что у него образуется переплаченный подоходный налог. В этом случае уже государство будет выплачивать деньги.
Если с уплатой налоговых обязательств в следующем году возникают временные трудности, можно подать заявление на отсрочку, что означает уплату обязательств в рассрочку. Более подробную информацию можно найти здесь.
Дополнительную информацию можно получить в службе поддержки MTA по телефону 880 0811 или по адресу электронной почты eraklient@emta.ee.