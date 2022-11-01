За вами должок: налоговики начали рассылать важные напоминания

Лаадога пояснила, что если человек знает, что в этом году у него больше не ожидается поступления на счет налогооблагаемого дохода и что он не использует не облагаемый налогом доход выше положенного уровня в течение года в целом, то в следующем году у него не возникнет дополнительных налоговых обязательств. Если у человека есть возможность внести в налоговую декларацию какие-то расходы, то существует вероятность, что у него образуется переплаченный подоходный налог. В этом случае уже государство будет выплачивать деньги.