За неделю от коронавируса скончались девять человек

На прошлой неделе в больницах было открыто 174 новых случая COVID-19.

Согласно результатам мониторинга сточных вод, содержание вируса в сточных водах на 30 процентов соответствует красному уровню риска.

На прошлой неделе зарегистрировали 2645 новых случаев заболевания, в том числе 733 были лабораторно подтверждены, а 1912 были диагностированы клинически. По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, по сравнению с прошлой неделей число зарегистрированных случаев уменьшилось на 17,8 процента.

«Заболеваемость идет на спад во всех возрастных группах, кроме детей до четырех лет. Снижение заболеваемости может быть связано как со школьными каникулами на прошлой неделе, так и со сменой стратегии тестирования», – пояснила Варьяс и добавила, что заболеваемость других респираторных вирусных заболеваний в настоящее время увеличивается.

По состоянию на утро понедельника в больницах находилось 226 пациентов с COVID-19, шестеро из них в реанимации. Всего за неделю было госпитализировано 174 пациента, 67 из которых госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. Среднее число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 за семь дней снизилось до 9,4. За неделю скончались девять человек в возрасте 74-94 лет, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.

За неделю ввели 5358 доз вакцины, в том числе 145 первичных доз. Дополнительную или бустерную дозу получили 483 912 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 63,7 процента населения.

Вторая бустерная доза вакцины против COVID-19 рекомендована научным советом для групп риска. По данным совета, в группу риска входят все люди в возрасте от 60 и старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 в связи с тем или иным хроническим заболеванием, а также жители и работники домов попечения и работники сферы здравоохранения. Вторая бустерная доза рекомендуется по прошествии не менее шести месяцев с момента последней дозы или после перенесенного заболевания COVID-19.