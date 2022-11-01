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Попечительский дом в Пярсамаа повышает плату для постояльцев

BNS
Попечительский дом в Пярсамаа повышает плату для постояльцев
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Попечительский дом. Фото иллюстративное.
Попечительский дом. Фото иллюстративное. Фото: Kermo Benrot

Расположенный в Пярсамаа на Сааремаа попечительский дом со следующего года планирует повысить ежемесячную плату за услугу круглосуточного ухода с 790 до 870 евро.

Руководитель попечительского дома в Пярсамаа Кайре Тийк объяснила новые цены необходимостью покрыть затраты на повышение заработной платы работников дома.

«В попечительском доме Пярсамаа с первого января будет повышена почасовая зарплата работников по уходу. Она будет равна зарплате всех работников по уходу, работающих в системе здравоохранения. Это нееобходимо, чтобы предотвратить отток рабочей силы», – отметила Тийк в ходатайстве, поданном в волостную управу Сааремаа.

Дополнительные средства также покроют рост стоимости питания и электричества, отопления, воды и канализации, таким образом, можно будет сбалансировать доходы и расходы в проекте бюджета на следующий год.

По планам, краткосрочное круглосуточное обслуживание будет с первого января стоить 28 евро за сутки.

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