Попечительский дом в Пярсамаа повышает плату для постояльцев

Руководитель попечительского дома в Пярсамаа Кайре Тийк объяснила новые цены необходимостью покрыть затраты на повышение заработной платы работников дома.

«В попечительском доме Пярсамаа с первого января будет повышена почасовая зарплата работников по уходу. Она будет равна зарплате всех работников по уходу, работающих в системе здравоохранения. Это нееобходимо, чтобы предотвратить отток рабочей силы», – отметила Тийк в ходатайстве, поданном в волостную управу Сааремаа.

Дополнительные средства также покроют рост стоимости питания и электричества, отопления, воды и канализации, таким образом, можно будет сбалансировать доходы и расходы в проекте бюджета на следующий год.