Расположенный в Пярсамаа на Сааремаа попечительский дом со следующего года планирует повысить ежемесячную плату за услугу круглосуточного ухода с 790 до 870 евро.
Попечительский дом в Пярсамаа повышает плату для постояльцев
Руководитель попечительского дома в Пярсамаа Кайре Тийк объяснила новые цены необходимостью покрыть затраты на повышение заработной платы работников дома.
«В попечительском доме Пярсамаа с первого января будет повышена почасовая зарплата работников по уходу. Она будет равна зарплате всех работников по уходу, работающих в системе здравоохранения. Это нееобходимо, чтобы предотвратить отток рабочей силы», – отметила Тийк в ходатайстве, поданном в волостную управу Сааремаа.
Дополнительные средства также покроют рост стоимости питания и электричества, отопления, воды и канализации, таким образом, можно будет сбалансировать доходы и расходы в проекте бюджета на следующий год.
По планам, краткосрочное круглосуточное обслуживание будет с первого января стоить 28 евро за сутки.