С сегодняшнего дня малые предприятия могут пользоваться универсальной услугой

Бизнес-клиенты не переходят на универсальную услугу автоматически. Клиенты должны сами принять решение и сообщить о желании присоединиться, заявила Eesti Energia.

«Мы отправляем предложение всем бизнес-клиентам Eesti Energia, имеющим право на подключение к универсальной услуге. Предложение также можно увидеть в э-обслуживании Eesti Energia. У заказчика есть время, чтобы спокойно подумать, полезна ли для него универсальная услуга или нет, а затем, при желании, дать свое согласие на переход. Если клиент хочет воспользоваться универсальной услугой с 1 ноября задним числом, он должен принять предложение не позднее 23 ноября», – пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Универсальную услугу могут выбрать компании, в которых работает менее 50 человек и чей годовой оборот или баланс не превышает 10 миллионов евро. НКО, фонды и индивидуальные предприниматели также могут выбрать универсальную услугу, если годовое потребление электроэнергии клиентом не превышает одного гигаватт-часа. Право на универсальную услугу имеют почти половина бизнес-клиентов Eesti Energia, или 16 800 потребителей.

Окончательная цена универсальной услуги для бизнес-потребителей на данный момент составляет от 16,04 цента за киловатт-час, плюс ежемесячная плата в размере 1,658 евро за точку учета, а также налог с оборота. Со временем цена может меняться, это стоит учитывать при принятии решения. Компании могут пользоваться универсальной услугой в течение одного года и двух месяцев или до конца 2023 года.