В целях экономии государство хочет перенести Министерство внутренних дел из Старого города в здание Суперминистерства. В горуправе считают, что хотя это и позволит сделать улицу Пикк свободной от автомобилей, вместо продажи здания лучше бы подумать о доме со съемными квартирами, ведь Старому городу так необходимы новые жители.
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Чиновников заменят квартиранты: здание МВД может превратиться в дом со съемным жильем
Пока о переносе МВД на улицу Суур-Америка в здание Суперминистерства ведутся переговоры, сроки переезда зависят от проектирования и строительных работ по реконструкции, и ожидается, что это произойдет через год-полтора. По данным Министерства финансов, целью реорганизации является оптимизация пространства, улучшение использования помещений общего здания и экономия средств, что, проще говоря, означает, что содержать министерство в старом здании дорого, а в новом места достаточно. В случае переезда дом в Старом городе будет продан.