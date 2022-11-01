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Чиновников заменят квартиранты: здание МВД может превратиться в дом со съемным жильем

Лоора-Элизабет Ломп
Чиновников заменят квартиранты: здание МВД может превратиться в дом со съемным жильем
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Планируется перенести Министерство внутренних дел из Старого города. По мнению города Таллинна, опустевший дом может стать, например, доходным и сдаваться внаем поквартирно.
Планируется перенести Министерство внутренних дел из Старого города. По мнению города Таллинна, опустевший дом может стать, например, доходным и сдаваться внаем поквартирно. Фото: Dmitri Kotjuh

В целях экономии государство хочет перенести Министерство внутренних дел из Старого города в здание Суперминистерства. В горуправе считают, что хотя это и позволит сделать улицу Пикк свободной от автомобилей, вместо продажи здания лучше бы подумать о доме со съемными квартирами, ведь Старому городу так необходимы новые жители.

Пока о переносе МВД на улицу Суур-Америка в здание Суперминистерства ведутся переговоры, сроки переезда зависят от проектирования и строительных работ по реконструкции, и ожидается, что это произойдет через год-полтора. По данным Министерства финансов, целью реорганизации является оптимизация пространства, улучшение использования помещений общего здания и экономия средств, что, проще говоря, означает, что содержать министерство в старом здании дорого, а в новом места достаточно. В случае переезда дом в Старом городе будет продан.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) сказал Postimees, что в некотором роде переезд МВД — это хорошо, потому что город планирует реконструкцию улицы Пикк, и если министерство больше не будет находиться в Старом городе, уменьшится и количество припаркованных и остановившихся в окрестностях здания автомобилей.

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