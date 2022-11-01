Чиновников заменят квартиранты: здание МВД может превратиться в дом со съемным жильем

Пока о переносе МВД на улицу Суур-Америка в здание Суперминистерства ведутся переговоры, сроки переезда зависят от проектирования и строительных работ по реконструкции, и ожидается, что это произойдет через год-полтора. По данным Министерства финансов, целью реорганизации является оптимизация пространства, улучшение использования помещений общего здания и экономия средств, что, проще говоря, означает, что содержать министерство в старом здании дорого, а в новом места достаточно. В случае переезда дом в Старом городе будет продан.