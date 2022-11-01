Анатолия Карпова вывели из комы

Это произошло после того гроссмейстер был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. Его немедленно доставили в реанимацию, где диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать. Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три, и всё — я так думаю, надеюсь», — приводит слова Натальи Булановой издание «Известия».