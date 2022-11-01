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Анатолия Карпова вывели из комы

rus.postimees.ee
Анатолия Карпова вывели из комы
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Анатолий Карпов.
Анатолий Карпов. Фото: FOT.TEDI/NEWSPIX.PL via www.imago-images.de

Накануне российские СМИ опубликовали новость о том, что чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в отделении интенсивной терапии, подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому.

Это произошло после того гроссмейстер был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. Его немедленно доставили в реанимацию, где диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

В данный момент, предположительно, гроссмейстера вывели из комы.

Жена шахматиста Наталья Буланова сообщила порталу «Чемпионат», что же произошло. По ее словам, Карпов упал и разбил голову.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать. Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три, и всё — я так думаю, надеюсь», — приводит слова Натальи Булановой издание «Известия». 

Ранее президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил, что состояние Анатолия Карпова тяжелое, но стабильное.

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