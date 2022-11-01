В Таллинне подорожает вывоз мусора

В зонах Нымме, Ваналинн и Кесклинн, где услугу предоставляет AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, стоимость опустошения контейнеров для смешанных отходов увеличится приблизительно на 6%, на столько же вырастут цены в зоне обслуживания Eesti Keskkonnateenused AS в районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. В Мустамяэ, Хааберсти, Пирита и Кристийне стоимость вывоза смешанных отходов вырастет примерно на 15%, в этих районах услугу предоставляет Таллиннский центр отходов.

Как уточнил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, изменение цен касается только стоимости опустошения контейнеров для смешанных отходов.

«Предприятия аргументировали повышение цен увеличением расходов на персонал и топливо, что, в свою очередь, привело к росту стоимости услуги, – пояснил Вимм. – Договоры на оказание услуг по вывозу отходов в зонах обслуживания Нымме, Ваналинн, Кесклинн, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн были подписаны в 2020 году, и за это время стоимость топлива существенно возросла.

Обусловленная войной на территории Украины и пандемией Covid-19 геополитическая и экономическая ситуация в Эстонии привела к очень высокой инфляции – такие обстоятельства невозможно было предвидеть в момент составления ценовых предложений и подписания договоров. Наряду с возросшими расходами на персонал и топливо Таллиннский центр отходов столкнулся также с двукратным ростом цен на переработку».

Таллиннский центр отходов дополнил свой ассортимент новыми 80-литровыми контейнерами с целью стимулировать раздельный сбор отходов. Контейнер можно использовать для раздельного сбора смешанных и биологически разлагаемых отходов, а также бумаги и картона.

О получении контейнера для сбора биоотходов (80 л и 140 л) могут ходатайствовать жители частных, парных и рядных домов, а также домов на две квартиры.