Донбасс разочарован: обзор событий в Украине

Но еще больше смеха вызвало заявление помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова, который объявил всех украинцев сатанистами, а саму Украину – «тоталитарной гиперсектой». «Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины», – написал он в своей статье. При этом кремлевский чиновник явно намекал на то, что причины неудач российской армии – в массовом проведении украинцами ритуалов наведения порчи на россиян. Стоит ли после всего этого удивляться обвинениям Кремля в использовании Украиной судов, задействованных в реализации так называемого «зернового соглашения», для атак на Черноморский флот России.

В субботу Москва заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения». Позже, 31 октября, Министерство обороны России уточнило, что РФ «не выходит» из соглашений, а «приостанавливает их действие… до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь». Это уточнение было сделано после того, как Украина, Турция и ООН без участия Москвы согласовали выход из украинских портов 12 судов с продовольствием.