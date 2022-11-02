Вечера при свечах становятся привычными для украинцев. Электроэнергию отключают, как правило, на четыре часа. Но после уже традиционного, по понедельникам, обстрела россиянами украинской энергетической инфраструктуры 31 октября, отключений было два: утром и вечером. По четыре часа. Вместе со светом вырубается и модем. Телефонный 4G тоже становится слабым, а в некоторых районах, видимо, отключают вышки сотовой связи. Отопление, даже в Киеве, есть не везде. Вернее, правильнее будет сказать – есть кое-где. Но! При всем этом, в моем подъезде меняют лифты – старые советские на современные. Погода радует теплом, а отсутствие уличного освещения навевает романтические воспоминания. Ну и в воздухе витает предвкушение освобождения Херсона, пишет журналист Сергей Гармаш.
Донбасс разочарован: обзор событий в Украине
Операция экспроприация
Нужно отметить, что ожидание хороших новостей с юга Украины порождается не продвижением ВСУ, о котором, нам, как правило, сообщают постфактум, а действиями российских оккупационных властей. А как еще можно расценивать, во-первых, – похищение из Екатерининского собора в Херсоне останков князя Потёмкина, а также демонтаж и вывоз его памятника? Об этом сообщил гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Он же подтвердил, что ранее Россией были украдены у херсонцев памятники Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.
Во-вторых, – вывоз из Херсона в Крым всего общественного транспорта. Об этом сообщали сами херсонцы, которые наблюдали выезжавшую из города колонну приобретенных в Германии перед войной новеньких автобусов.
Ну и, в-третьих, разумеется, – «эвакуацию» населения с правого берега Херсонской области на левый. О ее окончании 28 октября сообщил коллаборант Кирилл Стремоусов. Правда, остается неизвестным число людей, которых россияне «освободили» от их жилья и имущества. Плюс к этому – с аэродрома роковой для оккупантов Чернобаевки исчезла вся техника, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Из больниц вывозится медицинское оборудование, из аптек – медпрепараты.
Зерновое разногласие
Креативность российского руководства вполне заменяет отсутствие массовых развлекательных мероприятий в Украине. Не успела уйти из новостных лент «грязная атомная бомба», которую Украина якобы намерена применить на своей же территории, как возникли боевые комары, «зараженные опасными вирусами», – о них заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Но еще больше смеха вызвало заявление помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова, который объявил всех украинцев сатанистами, а саму Украину – «тоталитарной гиперсектой». «Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины», – написал он в своей статье. При этом кремлевский чиновник явно намекал на то, что причины неудач российской армии – в массовом проведении украинцами ритуалов наведения порчи на россиян. Стоит ли после всего этого удивляться обвинениям Кремля в использовании Украиной судов, задействованных в реализации так называемого «зернового соглашения», для атак на Черноморский флот России.
В субботу Москва заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения». Позже, 31 октября, Министерство обороны России уточнило, что РФ «не выходит» из соглашений, а «приостанавливает их действие… до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь». Это уточнение было сделано после того, как Украина, Турция и ООН без участия Москвы согласовали выход из украинских портов 12 судов с продовольствием.
Естественно, РФ заявила о несогласии с этим. «Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной, по заверению ООН, 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна», – заявил в понедельник в ООН все тот же Небензя. А для острастки россияне даже пальнули по двум портовым гражданским буксирам, которые транспортировали баржу с зерном. Москва ясно дала понять, что хочет, чтоб ее упрашивали. При этом, нужно отметить, что РФ зерновое соглашение не менее выгодно, чем Украине, но в Кремле, видимо, захотели большего.
Еще 13 октября Reuters сообщило, что РФ направила в ООН ряд требований, в случае невыполнения которых пригрозила выйти из соглашения об экспорте зерна. Они не озвучивались, но из слов комментировавшего послание постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова можно сделать вывод, что Москва хочет увеличения объемов экспорта российского зерна и удобрений. «Если кому-то нужно зерно, пусть покупают у России», – в свою очередь, заявил в воскресенье кремлевский политолог Марат Баширов. Ну, а российский «сенатор» Владимир Джабаров, рассуждая о целесообразности возобновления участия РФ в соглашении, заявляет: «Убедить нас в необходимости возобновления «зерновой сделки» будет крайне сложно. Конечно, мы выслушаем предложения Запада, но с особой тщательностью будем думать – принимать их или нет…».
В общем, все это похоже на грубый шантаж голодом в странах третьего мира. Все это происходит накануне саммита G-20 на Бали. Видимо, Путину очень нужно, чтоб его уговаривали. Что ж, энергоресурсы в качестве оружия оказались неэффективны, армии уже никто не боится, и остались только два козыря – ядерная бомба и продовольствие, ими он и играет. Президент Зеленский, в свою очередь, напомнил, что Украина и Россия отдельно заключали зерновые соглашения с Турцией и ООН. С Россией Киев ничего не подписывал, поэтому, невзирая на позицию Москвы, Украина свои обязательства будет выполнять.
Мать или мачеха?
На оккупированной территории Донбасса отчетливо наблюдается разочарование. Многие, с «вхождением» в РФ ожидали изменения не только статуса своего региона, но и отношения к себе. Однако, пока что местные жители чувствуют себя индейцами, которых колонизируют чужеземцы. 17 октября главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «дал поручение председателю правительства ликвидировать пропускной пункт на нашей границе». Однако, очереди на «административной» границе с РФ меньше не стали, а превратились в многокилометровые.
На днях все тот же Пушилин объяснил это нехваткой людей на российских пунктах пропуска. Оказывается, Москва оставила их, несмотря на аннексию. Пограничники РФ шмонают «новых россиян» с особой прилежностью, поскольку Донбасс наводнили российскими и местными уголовниками, которых выпускали из тюрем в обмен на службу в ВС России. Поэтому резко участилось количество ввозимого в Россию оружия и боеприпасов. Превращая оккупированный восток Украины в криминальный анклав, Москва криминализирует и свои приграничные области. Так что пограничников можно понять, но местным обидно.
Нет и ожидавшихся российских пенсий. Их обещают только со следующего года. И вообще, полный переход на «стандарты жизни как в РФ», по словам все того же Пушилина, предусмотрен аж до 2026 года. Пока автовладельцам, въезжающим на территорию РФ из Донбасса, нужно покупать еще и российскую автостраховку, местная там не признается. Не стало с приходом России и теплее в домах. Из РФ привезли 50 цистерн с водой, чтоб заполнить отопительные системы.
Но даже уже запущенные котельные останавливают из-за того, что жители обезводившегося Донецка просто сливают воду из батарей для бытовых нужд. Горячая вода, как заявляют оккупационные власти, появится в квартирах только после того, как появится холодная. А чтоб появилась холодная, нужно взять Бахмут, который «вторая в мире армия» безрезультатно забрасывает трупами местных «мобиков» и российских «чмобиков» уже не один месяц.
Следственный комитет России заявил, что «на восстановление городов ДНР и ЛНР потребуется 223 миллиарда рублей». И это еще не все города обследованы на предмет разрушений! Луганск действительно резко отстраивается. Местные удивляются: зачем они строят дома, если отступают из Херсона и подрывают мосты на Донбассе, чтоб сдержать наступление ВСУ? Понятно «зачем»: такие деньги! А кто их осваивает? Донецк и Луганск наводнили российские коммунальщики и строители, при этом местных отловили и отправили на фронт. Завезенные россияне получают по 7000 рублей в день. А донецкие - за 14-20 000 работали месяц.