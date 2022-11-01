Госконтроль: в Эстонии обостряется нехватка медицинских работников

Госконтроль обращает внимание, что трудности с оказанием семейной медицинской помощи со временем только обострились. Примерно половина семейных врачей находится в возрасте 60 лет или старше, т.е. они либо уже достигли пенсионного возраста, либо, при желании, могут выйти на пенсию в ближайшее время. По состоянию на декабрь 2020 года в Эстонии было 737 списков семейного врача, из которых 48 не имели постоянного семейного врача. К июню 2022 года число списков без семейного врача (т. е. с замещающим врачом) увеличилось еще на шесть. В 13 списках временное замещение длилось пять или более лет.

Госконтроль рассмотрел 311 конкурсов, организованных для подбора врачей для списков семейных врачей, которые проводились с 2015 года по первую половину 2022 года. В первой половине этого года три четверти конкурсов оказались безуспешными. За весь период конкурсы были успешными менее чем в половине случаев (42%).

Отделение экстренной медицины по-прежнему является тем местом, где урегулируются недостатки других уровней здравоохранения, но это дорого и обременительно для системы. 57% из тех, кто обращается в отделение экстренной медицины, имеют незначительные проблемы со здоровьем. Основная причина этого – неоднородная доступность семейной медицинской помощи.