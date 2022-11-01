Фото: эстонские дизайнеры разработали уникальную капсулу тишины для офисов

Высокотехнологичная капсула тишины имеет освещение с датчиком движения и вентиляцию, которая автоматически включается при входе человека в капсулу, и после его ухода продолжает работать до полной смены воздуха.

По словам Йоонатана Винкеля, при разработке капсулы особое внимание уделялось освещению. «В разгар эпидемии Covid люди совершали много видеозвонков, и, чтобы хорошо выглядеть на экране, использовали настольные лампы или другие отдельные источники света. В капсуле тишины интенсивность света можно регулировать так, что у человека есть возможность появлялся на экране в хорошем свете, в прямом смысле этого слова», — добавил Винкель.

Капсула тишины — это часть серии офисной мебели Intuit by Softrend. Фото: Softrend Group.

Йоонатан Винкель сказал, что офисная мебель становится все более важным направлением для Softrend, на которое, наряду с мебелью для дома, уже приходится более трети оборота компании. «Капсула тишины — это часть серии офисной мебели Intuit by Softrend, которую компания Softrend запустила нынешней весной. За последние годы во всем мире рынок капсул тишины вырос в три раза, и он еще будет продолжать расти», — добавил Винкель.

Первая международная презентация капсулы тишины, получившей название Intuit Booth, состоится в конце октября в Кельне на Orgatec, одной из самых важных европейских выставок офисной мебели, где Intuit Booth будет выдвинута на приз за инновации.