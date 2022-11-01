Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров вырастет

Ответственность за точность суммы лежит на работнике. Если работник не может вычислить, какая часть от полагающегося ему минимума может быть применена к зарплате или он не желает применять ее к ней, то в следующем году при заполнении налоговой декларации для возвращения переплаченного налога, следует сообщить работодателю о нежелании использования минимума в отношении зарплаты.

Возраст пенсионера по старости в 2023 году составляет 64 года и 6 месяцев. В будущем году возраста пенсионера по старости достигнут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, рост пенсий со следующего года и освобождение от уплаты подоходного налога в размере средней пенсии стало лишь частью мер, принятых за последние два года для укрепления чувства стабильности пожилых людей.

«Этой осенью мы повысили пособие для одиноко проживающего пенсионера с 115 до 200 евро, провели реформу системы попечения, в результате которой с июля следующего года место в доме попечения для получателя средней пенсии станет доступнее. Этой же осенью было выплачено разовое пособие для смягчения роста цен в размере 50 евро, в том числе и всем людям пенсионного возраста по старости. Я очень рада, что за такое короткое время мы смогли воплотить в жизнь эти изменения и я знаю, что работа, нацеленная на благополучие пожилых людей, в любом случае продолжается», – пояснила Рийсало.