Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров вырастет до 704 евро

С января 2023 года Департамент социального страхования будет ежемесячно применять минимум в размере 704 евро ко всем выплачиваемым пенсиям по старости. Это означает, что если у человека пенсия составляет менее 704 евро брутто, то подоходный налог на нее начисляться не будет. Обращаться или подавать заявление в Департамент социального страхования для этого не нужно. С размером начисляемой пенсии брутто можно ознакомиться на портале www.eesti.ee.

Изменение не подлежащего обложению подоходным налогом минимума привязано к возрасту. Минимум в размере 704 евро будет действовать и для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, но не вышел на пенсию. Изменение также касается и тех, кто достигнет возраста пенсионера по старости в течение 2023 года. Для пенсионеров, которые не достигли соответствующего возраста, но получают, например, льготную пенсию, система освобождения от уплаты подоходного налога останется прежней.

Если раньше пенсионер по старости мог сам решать, будет ли он применять не облагаемый налогом минимум к своей пенсии или нет, то со следующего года такой возможности больше не будет.