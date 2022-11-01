Португальский футболист Криштиану Роналду еще летом планировал покинут «Манчестер Юнайтед», но до сих пор по-прежнему представляет английский топовый клуб. Однако сейчас он совершил сделку, которая вновь подлила масла в огонь слухов о его скором уходе.
Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и подлил масла в огонь сплетен
Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и подлил масла в огонь сплетен
Роналду купил самую дорогую в Португалии виллу. Особняк расположен на португальской Ривьере, в 40 минутах езды от Лиссабона. Стоимость его нового дома составляет 11 млн евро, однако после ремонта стоимость может возрасти до 21 млн евро. Предположительно, переехать туда станет возможным в начале 2023 года.
Площадь трехэтажной виллы составляет 2720 кв м. К дому прилегает роскошный сад, также имеется большой бассейн.
Все это заставляет думать о том, что Роналду вскоре все-таки покинет МЮ и, возможно, примкнет к своему родному клубу – лиссабонскому «Спортингу».
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