Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и подлил масла в огонь сплетен

Португальский футболист Криштиану Роналду еще летом планировал покинут «Манчестер Юнайтед», но до сих пор по-прежнему представляет английский топовый клуб. Однако сейчас он совершил сделку, которая вновь подлила масла в огонь слухов о его скором уходе.