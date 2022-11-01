Каждый раз, когда США объявляют о новом пакете военной помощи Украине, лидеры стран Джо Байден и Владимир Зелесский имеют привычку общаться по телефону, но, как сообщает NBC News, июньский разговор закончился на повышенных тонах, потому что Байден счел тон Зеленского неуместным, когда он выдвигал требования.
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СМИ: требовательный тон Зеленского при просьбе о помощи заставил Байдена потерять самообладание
СМИ: требовательный тон Зеленского при просьбе о помощи заставил Байдена потерять самообладание
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