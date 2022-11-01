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СМИ: требовательный тон Зеленского при просьбе о помощи заставил Байдена потерять самообладание

rus.postimees.ee
СМИ: требовательный тон Зеленского при просьбе о помощи заставил Байдена потерять самообладание
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: LEAH MILLIS

Каждый раз, когда США объявляют о новом пакете военной помощи Украине, лидеры стран Джо Байден и Владимир Зелесский имеют привычку общаться по телефону, но, как сообщает NBC News, июньский разговор закончился на повышенных тонах, потому что Байден счел тон Зеленского неуместным, когда он выдвигал требования.

Сообщается, что недовольство украинским коллегой зрело у Байдена на протяжении нескольких недель перед упомянутым телефонным разговором. Президент и его советники полагали, что делают все возможное, в то время как Зеленский в публичных заявлениях фокусировался только на том, что не было сделано.

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