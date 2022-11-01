СМИ: требовательный тон Зеленского при просьбе о помощи заставил Байдена потерять самообладание

Сообщается, что недовольство украинским коллегой зрело у Байдена на протяжении нескольких недель перед упомянутым телефонным разговором. Президент и его советники полагали, что делают все возможное, в то время как Зеленский в публичных заявлениях фокусировался только на том, что не было сделано.