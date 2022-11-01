Рийгикогу передана петиция за равное обращение со всеми детьми

Подписавшие петицию считают оскорбляющим чувство справедливости план платить семье с тремя детьми на 700 евро в месяц больше, чем семье с двумя детьми. Вызывает также возражение и план начать выплаты семьям для неучащихся молодых людей в возрасте 19-24 лет, в то время как не будет пособий семьям на молодых людей, которые учатся.

Подписавшие петицию также выступают против положения, при котором будут индексироваться пособия большим семьям, в то время как другие виды пособий останутся без индексации. Подписавшие инициативу единодушны в том, что принятие закона в его нынешнем виде вредно для Эстонии, оно создает неравенство между детьми и является несправедливым.

«Многие до сих пор не представляют, что за абсурдный суп варится в государственном котле. Дело решается наспех, без тщательного изучения, с убаюкивающим посылом "поднимем настроение и поддержим семьи", – прокомментировала одна из группы выступивших с народной инициативой лидеров Лийна Виролайнен. – Ожидаемое увеличение рождаемости третьих детей не решит проблему низкой рождаемости, 86 процентов семей не получают поддержки, а эстонцы – не те чудные создания, дети которых становятся взрослыми только с 24 лет».

Проекты Законов о семейных пособиях и о поправках в Закон о семье прошли первое чтение в Рийгикогу 19 октября, срок внесения предложений истекает 3 ноября, а второе чтение проекта запланировано на вторую половину ноября.

По словам соавтора петиции Теэле Йыкс, авторы обращения хотят донести свои мысли до комиссии Рийгикогу по социальным делам, чтобы болезненный сигнал общества восприняли серьезно. «Кроме того, мы планируем пригласить людей на Тоомпеа показать свое настроение, а если это не поможет, то все надежды будут на президента. Немыслимо, чтобы в нашей маленькой стране, где важен каждый человек, дети подвергались такой дискриминации. Ребенок не может выбирать, в какой семье рождается», – сказала Йыкс.