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Жизни лис в безопасности: опасное место обнесли забором

Анна Сарапуу
, журналист
Жизни лис в безопасности: опасное место обнесли забором
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Противопожарный водозабор, расположенный на территории производственного здания предприятия Tallinn Dolls в поселке Варья, обнесен оградой.
Противопожарный водозабор, расположенный на территории производственного здания предприятия Tallinn Dolls в поселке Варья, обнесен оградой. Фото: Erakogu

В течение октября две лисы утонули в водозаборе пожарной части на участке производственного корпуса предприятия Tallinn Dolls, расположенного в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, и теперь опасное место огорожено забором.

Пруд впервые оказался в новостях 8 октября, когда спасателей вызвали в деревню Варья в волости Люганузе , где лиса попала в беду, оказавшись в водозаборе со скользкими краями. Спасатели сбросили в воду ветки деревьев, чтобы животное могло выбраться, на помощь ему также был отправлен спасатель в резиновом костюме. Последний вытащил из воды лису, находящуюся в бессознательном состоянии, которому пытались реанимировать с помощью массажа сердца, но, к сожалению, животное не выжило.

Тогда Спасательный департамент сообщил в пресс-сообщении, что водозабор может быть опасен и для людей, потому что упавшие туда не смогут выбраться.

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