Жизни лис в безопасности: опасное место обнесли забором

Пруд впервые оказался в новостях 8 октября, когда спасателей вызвали в деревню Варья в волости Люганузе , где лиса попала в беду, оказавшись в водозаборе со скользкими краями. Спасатели сбросили в воду ветки деревьев, чтобы животное могло выбраться, на помощь ему также был отправлен спасатель в резиновом костюме. Последний вытащил из воды лису, находящуюся в бессознательном состоянии, которому пытались реанимировать с помощью массажа сердца, но, к сожалению, животное не выжило.