Галерея ⟩ Президент Карис: Россия готова использовать миграционное давление на нашу границу

Президент Карис отметил, что Эстония уже усилила пограничный контроль в ответ на возросшую угрозу, которую мы ощущаем после агрессивной войны России в Украине. По словам главы государства, крайне важны также усиление ситуационной осведомленности на границе, быстрое строительство пограничной инфраструктуры, сотрудничество и обмен информацией с соседними странами на севере, юге и западе.

«Мы уже знаем, что Россия готова использовать миграционное давление против стран Евросоюза и НАТО, подобное гибридной атаке Беларуси, направленной против Польши, Литвы и Латвии», – сказал Карис.

«Нашей ежедневной задачей является работа с беженцами из Украины. Зачастую это люди, оставшиеся без крова и без близких, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. В то же время, как член Шенгенской зоны, мы обязаны обеспечивать содержание внешней границы Шенгенского соглашения, предотвращать незаконные пересечения границы и проводить различие между беженцами и преступниками или людьми из спецслужб противника».

По словам Кариса, непрерывное и эффективное выполнение этих задач чрезвычайно важно для безопасности Эстонии и всей Европы.