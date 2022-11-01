Март Хельме направил в Европарламент письмо о Кейт Пентус-Розиманнус

«Не желая вмешиваться в решение Европарламента, я считаю важным, чтобы делая свой выбор, вы были максимально информированы», – говорится в письме. В письме указывается, что на момент утверждения правительством Эстонии кандидатуры Пентус-Розиманнус в члены Счетной палаты, она являлась членом правительства, занимая должность министра финансов.

«Согласно эстонским законам, лицам запрещено участвовать в процессе принятия решений, которые приносят им личную выгоду. Ясно, что Кейт Пентус-Розиманнус нарушила упомянутый запрет. Она сознательно, преднамеренно и систематически нарушала запрет на ограничение деятельности», – говорится в письме.

Во-вторых, Хельме указывает, что от члена Счетной палаты ожидается безупречная репутация, а Кейт Пентус-Розиманнус этому требованию не соответствует.

«Она, ее муж и ее отец вовлечены в судебную сагу, которая получила в обществе широкий резонанс. Она и ее родственники обвиняются в обанкрочивании фирмы, незаконном изъятии денег из конкурсной массы и умышленном причинении вреда кредиторам. Судебный процесс длился много лет, Кейт Пентус-Розиманнус оставалась частично винововной на низовом и районном уровне, но вышестоящий суд направил дело на низший уровень для повторного рассмотрения, и к тому времени несколько вещественных доказательств были уничтожены», – сказано в письме.

«Стоит отметить, что утрата и уничтожение вещественных доказательств происходили в государственных учреждениях, когда у власти была партия Пентус-Розиманнус. Несмотря на это, в ходе судебной саги всплыли крайне неприятные факты, в том числе Кейт Пентус-Розиманнус была причастна к изъятию 200 000 евро наличными со счетов обанкротившейся компании, а также причастна к последующему оформлению фиктивных кредитных договоров, чтобы прикрыть изъятие наличных. Понятно, что несмотря на оправдательный приговор по окончании длительного судебного разбирательства, Кейт Пентус-Розиманнус безупречной репутации не имеет».