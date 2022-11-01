В минувшие выходные в Тарту состоялся финал крупнейшего в регионе киберсоревнования Cyber Battle of Estonia. С самого утра спортивный комплекс Тартуского университета сверкал неоновыми огнями, в фойе играла громкая музыка, а вот на самой конкурсной площадке было тихо: 20 команд, по пять человек каждая, много часов подряд решали кибер-головоломки, спасая от интернет-атак различные системы «умного города».
Репортаж ⟩ Юные хакеры проверили на прочность эстонское э-государство
Они вырвались в финал, пройдя отбор среди 600 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Помимо Эстонии, на соревнованиях были команды из других стран Северной Европы, Балтии, а также команда из США.
В кибер-схватке использовался технологический полигон, разработанный эстонской технологической компанией CybExer Technologies, что придавало действу ощущение полного погружения в реальность: аналогичные платформы используют для своих кибер-учений правительства и крупные компании во многих странах.
Виртуальные конкурсные модели, по сути, копировали задачи, которые ставятся IT-компаниями для достижения целей безопасности в среде умного города: это и традиционные IT-решения по защите данных, и задачи по обеспечению безопасности и отказоустойчивости систем и процессов и т.д.
Например, как рассказали Rus.Postimees победители турнира, ребята из шведской команды Bumbodosan, самым сложным заданием было так называемое «Рукопожатие», Handshake. «Это когда ты идешь на интернет страницу с расширением HTPS – протоколом безопасности, клиент и сервис как бы делают рукопожатие, то есть убеждаются, что соединение безопасно, – пояснили киберспортсмены. – Задание было связано с криптографией. Не так много доступных ресурсов для анализа, в Google ответа, конечно, тоже нет. Было необходимо провести целое исследование, и только тогда удалось решить задачу».
Лучшей эстонской командой стала The Pumas из Тарту, в общем зачете она заняла четвертое место. «Конкурс был интересным, и уровень сложности был в самый раз, – комментирует итоги Ангала Иконен из команды The Pumas. – У нас была хорошая динамика, у нас есть специалисты во всех областях! В одном задании, между прочим, должны были быть использованы знания по астрономии».
«Кибербитва за Эстонию направлена на то, чтобы подготовить молодых людей к реальной жизни, чтобы мы все могли безопасно пользоваться преимуществами умного общества будущего, – так видит цели соревнований главный организатор Cyber Battle of Estonia и генеральный директор CTF Tech Марки Тихонова-Крик. – Благодаря очередному конкурсу мы на шаг приблизились к внедрению сценариев умного города, с помощью которых мы учим молодежь защищать себя, своих близких и свою страну в целом от кибератак. Мы хотим воспитать поколение, способное читать мысли киберпреступников, чтобы быть готовыми к таящимся в реальной жизни опасностям».
Попробовать себя в решении несложных киберзадач могли и гости соревнований, для этого в соседнем с реальными играми зале была расположена кибер-квест зона. Правда, веселее было кидать резиновых уточек, пытаясь попасть в специальные мишени, расположенные на стенде одной из IT-компаний.
К слову, так и поступил президент Эстонии Алар Карис, который приехал на турнир для вручения призов победителям.
Победители Cyber Battle of Estonia, юные шведы из команды Bumbodosan, рассказали Rus.Postimees, что киберспортом занимаются уже около пяти лет, еще со средней школы. Раньше команда не побеждала в соревнованиях подобного уровня. Причем выбор именно «хакерского» спорта, а не игра в ту же популярную среди интернет-завсегдатаев «Доту», привлек ребят, потому что по отдельности они изучают разные области программирования, а вот в команде могут совместно решать какие-то действительно интересные задачи.
«Мы много готовились, все-таки практика – это самое важное. Да, мы ездили на сборы, плюс в нашей школе была подготовка по компьютерной безопасности, но больше всего и всему мы научились сами, собираясь, практикуясь», – рассказали победители Cyber Battle.
При этом ребята признали, что в Швеции увлечение кибербезопасностью все же является нишевым хобби, пока не многих молодых людей привлекают вызовы в области виртуальной безопасности.
Впрочем, в профессиональной карьере такая «непопулярность» может быть на руку. «Мы добавим информацию о победе в турнире в свои профили на LinkedIn (LinkedIn – социальная сеть для поиска и установления деловых контактов – прим. ред.), – рассказали начинающие хакеры. – С точки зрения получения хорошей работы это будет весьма полезно».
Новичкам в деле киберспорта ребята посоветовали просто запрыгивать в этот поезд и начинать решать задачи, благо, что в век интернета вся информация доступна. А вот стать лучшими шведам помогло, помимо слаженной командной работы, знаменитое «спокойствие, только спокойствие». Похоже, Карлсон все еще живет где-то на крыше в Стокгольме.
Лучшая команда Эстонии, The Pumas, планирует взять реванш в будущем году, приняв участие в качестве приглашенной команды в кибер-учениях Cyber Battle of Australia 2023.
Интервью с представителем эстонской команды скоро выйдет на портале Rus.Postimees.