Репортаж ⟩ Юные хакеры проверили на прочность эстонское э-государство

Они вырвались в финал, пройдя отбор среди 600 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Помимо Эстонии, на соревнованиях были команды из других стран Северной Европы, Балтии, а также команда из США.

В кибер-схватке использовался технологический полигон, разработанный эстонской технологической компанией CybExer Technologies, что придавало действу ощущение полного погружения в реальность: аналогичные платформы используют для своих кибер-учений правительства и крупные компании во многих странах.

Виртуальные конкурсные модели, по сути, копировали задачи, которые ставятся IT-компаниями для достижения целей безопасности в среде умного города: это и традиционные IT-решения по защите данных, и задачи по обеспечению безопасности и отказоустойчивости систем и процессов и т.д.

Например, как рассказали Rus.Postimees победители турнира, ребята из шведской команды Bumbodosan, самым сложным заданием было так называемое «Рукопожатие», Handshake. «Это когда ты идешь на интернет страницу с расширением HTPS – протоколом безопасности, клиент и сервис как бы делают рукопожатие, то есть убеждаются, что соединение безопасно, – пояснили киберспортсмены. – Задание было связано с криптографией. Не так много доступных ресурсов для анализа, в Google ответа, конечно, тоже нет. Было необходимо провести целое исследование, и только тогда удалось решить задачу».

Фото: Cyber Battle of Estonia/Gabriela Urm