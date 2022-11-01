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Репортаж ⟩ Юные хакеры проверили на прочность эстонское э-государство

Наталия Гребнева Александр Шкут
Юные хакеры проверили на прочность эстонское э-государство
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Фото: Сyber Battle of Estonia

В минувшие выходные в Тарту состоялся финал крупнейшего в регионе киберсоревнования Cyber Battle of Estonia. С самого утра спортивный комплекс Тартуского университета сверкал неоновыми огнями, в фойе играла громкая музыка, а вот на самой конкурсной площадке было тихо: 20 команд, по пять человек каждая, много часов подряд решали кибер-головоломки, спасая от интернет-атак различные системы «умного города».

Они вырвались в финал, пройдя отбор среди 600 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Помимо Эстонии, на соревнованиях были команды из других стран Северной Европы, Балтии, а также команда из США.

В кибер-схватке использовался технологический полигон, разработанный эстонской технологической компанией CybExer Technologies, что придавало действу ощущение полного погружения в реальность: аналогичные платформы используют для своих кибер-учений правительства и крупные компании во многих странах.

Виртуальные конкурсные модели, по сути, копировали задачи, которые ставятся IT-компаниями для достижения целей безопасности в среде умного города: это и традиционные IT-решения по защите данных, и задачи по обеспечению безопасности и отказоустойчивости систем и процессов и т.д.

Например, как рассказали Rus.Postimees победители турнира, ребята из шведской команды Bumbodosan, самым сложным заданием было так называемое «Рукопожатие», Handshake. «Это когда ты идешь на интернет страницу с расширением HTPS – протоколом безопасности, клиент и сервис как бы делают рукопожатие, то есть убеждаются, что соединение безопасно, – пояснили киберспортсмены. – Задание было связано с криптографией. Не так много доступных ресурсов для анализа, в Google ответа, конечно, тоже нет. Было необходимо провести целое исследование, и только тогда удалось решить задачу».

Фото: Cyber Battle of Estonia/Gabriela Urm

Лучшей эстонской командой стала The Pumas из Тарту, в общем зачете она заняла четвертое место. «Конкурс был интересным, и уровень сложности был в самый раз, – комментирует итоги Ангала Иконен из команды The Pumas. – У нас была хорошая динамика, у нас есть специалисты во всех областях! В одном задании, между прочим, должны были быть использованы знания по астрономии».

«Кибербитва за Эстонию направлена на то, чтобы подготовить молодых людей к реальной жизни, чтобы мы все могли безопасно пользоваться преимуществами умного общества будущего, – так видит цели соревнований главный организатор Cyber Battle of Estonia и генеральный директор CTF Tech Марки Тихонова-Крик. – Благодаря очередному конкурсу мы на шаг приблизились к внедрению сценариев умного города, с помощью которых мы учим молодежь защищать себя, своих близких и свою страну в целом от кибератак. Мы хотим воспитать поколение, способное читать мысли киберпреступников, чтобы быть готовыми к таящимся в реальной жизни опасностям».

Фото: Cyber Battle of Estonia/Gabriela Urm

Попробовать себя в решении несложных киберзадач могли и гости соревнований, для этого в соседнем с реальными играми зале была расположена кибер-квест зона. Правда, веселее было кидать резиновых уточек, пытаясь попасть в специальные мишени, расположенные на стенде одной из IT-компаний.

К слову, так и поступил президент Эстонии Алар Карис, который приехал на турнир для вручения призов победителям.

Адьютант президента внимательно смотрит, насколько точно Алар Карис бьет в цель.
Адьютант президента внимательно смотрит, насколько точно Алар Карис бьет в цель. Фото: Иван Скрябин

Победители Cyber Battle of Estonia, юные шведы из команды Bumbodosan, рассказали Rus.Postimees, что киберспортом занимаются уже около пяти лет, еще со средней школы. Раньше команда не побеждала в соревнованиях подобного уровня. Причем выбор именно «хакерского» спорта, а не игра в ту же популярную среди интернет-завсегдатаев «Доту», привлек ребят, потому что по отдельности они изучают разные области программирования, а вот в команде могут совместно решать какие-то действительно интересные задачи.

«Мы много готовились, все-таки практика – это самое важное. Да, мы ездили на сборы, плюс в нашей школе была подготовка по компьютерной безопасности, но больше всего и всему мы научились сами, собираясь, практикуясь», – рассказали победители Cyber Battle.

При этом ребята признали, что в Швеции увлечение кибербезопасностью все же является нишевым хобби, пока не многих молодых людей привлекают вызовы в области виртуальной безопасности.

Впрочем, в профессиональной карьере такая «непопулярность» может быть на руку. «Мы добавим информацию о победе в турнире в свои профили на LinkedIn (LinkedIn – социальная сеть для поиска и установления деловых контактовприм. ред.), – рассказали начинающие хакеры. – С точки зрения получения хорошей работы это будет весьма полезно».

Фото: Cyber Battle of Estonia/Gabriela Urm

Новичкам в деле киберспорта ребята посоветовали просто запрыгивать в этот поезд и начинать решать задачи, благо, что в век интернета вся информация доступна. А вот стать лучшими шведам помогло, помимо слаженной командной работы, знаменитое «спокойствие, только спокойствие». Похоже, Карлсон все еще живет где-то на крыше в Стокгольме.

Лучшая команда Эстонии, The Pumas, планирует взять реванш в будущем году, приняв участие в качестве приглашенной команды в кибер-учениях Cyber Battle of Australia 2023.

Интервью с представителем эстонской команды скоро выйдет на портале Rus.Postimees.

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