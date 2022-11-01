Партия «Ээсти 200» направила премьер-министру Кае Каллас вопрос о том, насколько электроэнергетическая сеть Эстонии защищена от военного нападения или саботажа.
«Ээсти 200» ждет разъяснений о защищенности энергетической инфраструктуры Эстонии
Вопрос вызван произошедшим в Кунда, где вечером 10 апреля этого года местный молодой житель ворвался на две подстанции, отключил в них электричество и на одной из них устроил пожар, сообщила во вторник пресс-служба «Ээсти 200». В результате люди и предприятия региона Кунда остались без электричества, а подача воды прервалась на три часа.
По мнению председателя «Ээсти 200» Лаури Хуссара, в обществе возникло некоторое замешательство в связи с возможными отключениями электричества, и население не получает обнадеживающей информации.
«Мы ждем от правительства открытой информации о том, насколько хорошо электроэнергетическая инфраструктура Эстонии защищена от военных нападений или саботажа», — сказал Хуссар, по словам которого ложное чувство безопасности вреднее, чем осведомленность о том, насколько уязвимы электроэнергетические сооружения Эстонии.