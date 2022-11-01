«Ээсти 200» ждет разъяснений о защищенности энергетической инфраструктуры Эстонии

Вопрос вызван произошедшим в Кунда, где вечером 10 апреля этого года местный молодой житель ворвался на две подстанции, отключил в них электричество и на одной из них устроил пожар, сообщила во вторник пресс-служба «Ээсти 200». В результате люди и предприятия региона Кунда остались без электричества, а подача воды прервалась на три часа.