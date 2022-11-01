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Столичные катки откроются через считаные недели

rus.postimees.ee
Столичные катки откроются через считаные недели
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Иллюстративное фото. Каток на улице Харью.
Иллюстративное фото. Каток на улице Харью. Фото: Konstantin Sednev

В третьи выходные ноября заработают столичные катки. Кататься на коньках приглащаются все желающие, кроме того, по-прежнему столичные школы могут бесплатно проводить здесь уроки активности, также предусмотрена возможность бесплатного посещения катка пожилыми людьми.

Катки Старого города и Мустамяэ откроются в субботу, 19 ноября. В Ласнамяэ и Нымме катки откроются в воскресенье, 20 ноября. Самый популярный среди горожан и туристов каток на горке Харью в этом году откроет свой 17-й сезон. В Мустамяэ новый каток откроется в обновленном парке Мянни, а в Нымме он будет работать в традиционном месте – в парке Ныммеской гимназии. В Ласнамяэ всех любителей катания на коньках приглашают на каток в парке Тондираба.

«Приглашаю всех горожан воспользоваться возможностью для активного времяпрепровождения на свежем воздухе, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Столичные катки стали очень популярными, в прошлом сезоне на четырех городских катках было зафиксировано 113 100 посещений, из которых более 40 700 пришлось на школьные группы».

В новом сезоне школьные группы могут посещать катки с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Вход на каток бесплатный, в случае необходимости ученик может арендовать коньки за 4 евро. В этом сезоне на уроки активности зарегистрировалось уже более 30 000 учеников, большая часть из них предпочла ваналиннаский каток. Для школьников самым популярным месяцем для катания на коньках стал февраль – именно на него выпало более 9600 посещений.

По понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов таллиннские пенсионеры (начиная с 65 лет) могут бесплатно воспользоваться возможностью катания на коньках. Как минимум раз в месяц специальные бесплатные мероприятия будут организованы на катках для малообеспеченных семей, кроме того, сохранится традиция празднования различных знаменательных дат.

Стоимость билетов останется такой же, как и в прошлом году: час катания на столичных катках обойдется в 6-9 евро, для детей и сениоров действуют льготные цены: 4-7 евро. Также имеются и семейные билеты. Сезонный паспорт, который действует на всех катках столицы без ограничений стоит 99 евро. Традиционно на месте можно арендовать коньки, но также можно прийти и со своими.

Таллиннские катки будут работать вплоть до марта (включительно). Оперирует столичными катками договорный партнер города HK Hall OÜ. Подробная информация здесь: https://uisupark.ee.

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