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Фото ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар

rus.postimees.ee
В многоквартирном доме вспыхнул пожар
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Пожар в Ыру.
Пожар в Ыру. Фото: Lõuna päästekeskus

Сегодня в 8:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Ыру в волости Валга из котельной в подвале трехэтажного многоквартирного дома валит черный дым. Спасатели зашли в помещение, где горела поленница.

Помещения проветрили с помощью ветрогенератора, очаги возгорания потушили. Точная причина возгорания выясняется.

Спасатели обращают внимание на то, что хранить горючие материалы вблизи отопительных приборов опасно. При халатном отношении искра или уголь могут попасть на горючие материалы и вызвать пожар с серьезными последствиями, сообщил Лыунаский спасательный центр.

Фото: Lõuna päästekeskus
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