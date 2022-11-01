Спор о коронавирусных ограничениях: правительство оспорит решение административного суда

«К настоящему времени известно, что правительство планирует подать апелляцию на это решение Таллиннского административного суда, как и планировалось, в середине ноября», – сообщила пресс-секретарь правительства Катерийн Паюмяги.

Таллиннский административный суд решением от 31 мая этого года удовлетворил жалобы и запросил у Госсуда признать неконституционными положения Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), которые легли в основу постановлений. По мнению суда первой инстанции, положения были недостаточно точными и четкими, не определяли пределы деятельности исполнительной власти. По мнению административного суда, серьезные ограничения основных прав, предусмотренные в положениях NETS, должны были быть установлены законом, а не директивой правительства.

В понедельник, 31 октября, Госсуд постановил, что положения NETS не противоречат Конституции. В то же время государственный судья Иво Пильвинг отметил, что в конституционных вопросах Госсуд не может давать оценку распоряжениям правительства, поэтому Госсуд рассматривал только сам закон.