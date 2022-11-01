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Фото ⟩ Объявления о недвижимости, которые вызывают недоумение

Kodu.postimees.ee
Объявления о недвижимости, которые вызывают недоумение
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Мир недвижимости велик и загадочен, полон замечательных и совершенно мистических объявлений. Вот десять ярких примеров того, что когда дело касается недвижимости, фантазия авторов объявлений не знают границ.

Ночь в этой постели может закончиться трагически! Ворочайтесь осторожно, а лучше вообще не шевелиться!

Два миллиона канадских долларов за три грузовых контейнера, поставленных друг на друга? Кусачая цена, не правда ли? 

Если вы пытаетесь продать дом, вам, как обычному человеку, ничто человеческое не чуждо...

Вам нравится эта ванная комната в лондонской квартире? Все необходимое имеется, но попробуйте этим воспользоваться! Например, сесть на этот унитаз!

Этот домик стоит прямо на пляже, поэтому по гостиной разгуливают полуголые люди? 

Продавец отмечает в объявлении, что во дворе его выставленного на продажу дома живет лягушка. Безусловно, это самая важная информация, без которой продажа не может состояться. 

Зеркала визуально увеличивают площадь. Судя по тому, сколько их расположено в данном доме, он должен быть не меньше Версаля.

Еще один привет из Лондона. Потолкаемся и уместимся?

Бассейн полон крови? Фрагмент зловещего триллера или фотография продающегося дома?

950 долларов в месяц, чтобы спать в шкафу. И это в не самом дорогом районе Нью-Йорка.

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