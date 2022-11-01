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Расследование самоубийства пожизненно заключенного Микка Таррасте завершено

Анника Аувяэрт
Расследование самоубийства пожизненно заключенного Микка Таррасте завершено
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Микк Таррасте
Микк Таррасте Фото: Urmas Luik

Приговоренный к пожизненному заключению Микк Таррасте покончил жизнь с собой в начале июня в одиночной камере Таллиннской тюрьмы. Расследование обстоятельств его смерти завершено.

Лийз Лумисте, специалист по внутренним коммуникациям Министерства юстиции, по результатам расследования суицида Таррасте может сказать только то, что нет необходимости возбуждать дело против тюремных служащих. Более точной информации она не раскрыла, сославшись на Закон о тюремном заключении, который ограничивает подробное раскрытие обстоятельств.

«Однако расследование высветило те недостатки тюрьмы, которым в будущем нужно уделять еще больше внимания, чтобы предотвратить такие трагические случаи», – сказал Лумисте.

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