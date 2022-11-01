Приговоренный к пожизненному заключению Микк Таррасте покончил жизнь с собой в начале июня в одиночной камере Таллиннской тюрьмы. Расследование обстоятельств его смерти завершено.
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Расследование самоубийства пожизненно заключенного Микка Таррасте завершено
Расследование самоубийства пожизненно заключенного Микка Таррасте завершено
Лийз Лумисте, специалист по внутренним коммуникациям Министерства юстиции, по результатам расследования суицида Таррасте может сказать только то, что нет необходимости возбуждать дело против тюремных служащих. Более точной информации она не раскрыла, сославшись на Закон о тюремном заключении, который ограничивает подробное раскрытие обстоятельств.
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