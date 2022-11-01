Двукратный чемпион Универсиады-2017 по лыжным гонкам Валерий Гонтарь опроверг информацию о получении украинского гражданства, передает «Чемпионат». Ранее спортсмен покинул Россию, объяснив своё решение политическими взглядами.
Отказавшийся от гражданства лыжник Валерий Гонтарь получает угрозы
Отказавшийся от гражданства лыжник Валерий Гонтарь получает угрозы
«Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем. Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз», — цитирует Гонтаря Dagbladet.
Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.
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