Отказавшийся от гражданства лыжник Валерий Гонтарь получает угрозы

«Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем. Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз», — цитирует Гонтаря Dagbladet.