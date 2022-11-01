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Отказавшийся от гражданства лыжник Валерий Гонтарь получает угрозы

rus.postimees.ee
Отказавшийся от гражданства лыжник Валерий Гонтарь получает угрозы
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Torstein Boee

Двукратный чемпион Универсиады-2017 по лыжным гонкам Валерий Гонтарь опроверг информацию о получении украинского гражданства, передает «Чемпионат». Ранее спортсмен покинул Россию, объяснив своё решение политическими взглядами. 

«Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем. Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз», — цитирует Гонтаря Dagbladet.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

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