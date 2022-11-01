Директор спортцентра, со скандалом получивший должность, ушел в отставку

Вопросы к Рихо Типпу возникли в 2020 году. Его жена, Варье Типп, была вице-мэром, а он был назначен руководителем Пярнуского спортивного центра. В тот момент вице-мэр Варье Типп от Центристской партии курировала и спорт, но управление спортивными объектами было передано вице-мэру по экономическим вопросам Марту Ярвику, поэтому с юридической точки зрения все былт сделано корректно.